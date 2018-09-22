جنگ اقتصادی به فرصت تبدیل شود/ دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی پیش از ظهر شنبه در رژه نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: جنگی که دشمن از ۴۰ سال پیش برعلیه کشور شروع کرده همچنان تداوم داشته و در حال حاضر با مبنای اقتصادی در جریان است.

وی با اشاره به شناسایی ماهیت توطئه های دشمن ادامه داد: در این شرایط باید با برنامه‌ریزی مناسب از این جنگ اقتصادی عبور کرده و آن را به فرصت توسعه و پیشرفت تبدیل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه دشمنان و استکبار جهانی هر لحظه به دنبال ضربه به نظام و انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: با این وجود بصیرت‌ و شجاعت ملت ایران توطئه های دشمنان به یاس و ناامیدی تبدیل شده است.

وی با یادآوری مقاومت مردم در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اضافه کرد: اقتدار ملی در تمام عرصه ها تنها راه برای ایستادگی در مقابل هجمه ها است و این باید در جامعه و در اذهان نقش ببندد.

عاملی با بیان اینکه رشادت‌ها و دلاوردمردی‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس فراموش نشدنی است، متذکر شد: دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران است و هرکس در دنیا بخواهد این کشور و مردم را بشناسد باید دفاع مقدس را بشناسد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و نشان دادن اقتدار و صلابت نیروهای مسلح به دشمنان دانست و بیان داشت: امروز در سایه درایت‌ و رشادت های نیروهای مسلح، کشور به امنیت همه‌جانبه دست یافته است.

امام جمعه اردبیل با اشاره به دستیابی ایران به بالاترین تکنولوژی‌ها و توانمندی های نظامی در دوران جنگ تحمیلی افزود: ما در دوران تحریم های سنگین دشمن به دستاوردهای بسیار ارزشمندی دست یافتیم و باید این تفکر برای عبور از هجمه های اقتصادی در شرایط کنونی نیز حاکم شود.