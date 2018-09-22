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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

امام جمعه اردبیل:

جنگ اقتصادی به فرصت تبدیل شود/ دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران است

جنگ اقتصادی به فرصت تبدیل شود/ دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران است

اردبیل – امام جمعه اردبیل جنگ امروز دشمن برغلیه ملت ایران را اقتصادی برشمرد و تاکد کرد که باید این جنگ ظالمانه اقتصادی استکبار به فرصت تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی پیش از ظهر شنبه در رژه نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: جنگی که دشمن از ۴۰ سال پیش برعلیه کشور شروع کرده همچنان تداوم داشته و در حال حاضر با مبنای اقتصادی در جریان است.

وی با اشاره به شناسایی ماهیت توطئه های دشمن ادامه داد: در این شرایط باید با برنامه‌ریزی مناسب از این جنگ اقتصادی عبور کرده و آن را به فرصت توسعه و پیشرفت تبدیل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه دشمنان و استکبار جهانی هر لحظه به دنبال ضربه به نظام و انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: با این وجود بصیرت‌ و شجاعت ملت ایران توطئه های دشمنان به یاس و ناامیدی تبدیل شده است.

وی با یادآوری مقاومت مردم در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اضافه کرد: اقتدار ملی در تمام عرصه ها تنها راه برای ایستادگی در مقابل هجمه ها است و این باید در جامعه و در اذهان نقش ببندد.

عاملی با بیان اینکه رشادت‌ها و دلاوردمردی‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس فراموش نشدنی است، متذکر شد: دفاع مقدس شناسنامه ملت ایران است و هرکس در دنیا بخواهد این کشور و مردم را بشناسد باید دفاع مقدس را بشناسد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و نشان دادن اقتدار و صلابت نیروهای مسلح به دشمنان دانست و بیان داشت: امروز در سایه درایت‌ و رشادت های نیروهای مسلح، کشور به امنیت همه‌جانبه دست یافته است.

امام جمعه اردبیل با اشاره به دستیابی ایران به بالاترین تکنولوژی‌ها و توانمندی های نظامی در دوران جنگ تحمیلی افزود: ما در دوران تحریم های سنگین دشمن به دستاوردهای بسیار ارزشمندی دست یافتیم و باید این تفکر برای عبور از هجمه های اقتصادی در شرایط کنونی نیز حاکم شود.

کد مطلب 4408829
محمد میرزایی ناطق

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