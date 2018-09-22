به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اصفهان اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی نیروهای نظامی ایران از ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی جان بر کف در برابر دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی ذره‌ای از خاک کشور ما به دست دشمن بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه کفار هرگز نمی‌توانند از مومنان سبقت بگیرند، افزود: توان نظامی ما نسبت به ۴۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست به نوعی که ابرقدرت‌های جهانی از توان موشکی ایران هراس دارند.

ضرورت افزایش توان مقابله با تهدیدات نظامی دشمنان

امام جمعه اصفهان با تاکید بر ضرورت افزایش توان مقابله با تهدیدات نظامی دشمنان ابراز داشت: بنا بر آیات قران کریم دشمنان ضعیف کش هستند، بر این اساس باید آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات افزایش دهیم تا در برابر هر نوع اقدام دشمنان توان ایستادگی همه جانبه داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری رژه نیروهای مسلح در برابر گلستان شهدای اصفهان تاکید کرد: لازم است محلی برای حضور مردم در این نوع مراسم‌ها تعبیه شود چراکه این ایام در حقیقت متعلق به ملت و مردم است.