به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح بابیان اینکه شهدا خود را شناختند و جان خود را در راه حق به جانان سپردند، گفت: فلسفه دفاع در اسلام از واجب‌ترین واجبات است و این امر تا جایی مهم است که اگر کسی توان داشته باشد اما از جان، مال، خاک و ناموس خود دفاع نکند؛ محکوم است.

وی باتاکید براینکه دفاع از خانواده، شخص، شهر و کشور برای شخصی که توان دارد واجب است و اگر به میدان نرود مرتکب جرم شده است، افزود: اگر دفاع جانانه انسان‌های متدین و معتقد به ارزش‌ها نباشد دشمن مساجد را بمباران می‌کند.

امام جمعه همدان به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس فرزندان عاشورا عاشقانه از میهن اسلامی دفاع کردند، گفت: دشمن در سال‌های جنگ جنایت‌های بسیاری انجام داد به طوریکه تاریخ قادر به ثبت آن نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه ایستادگی رزمندگان اسلام برابر تهاجم بی‌رحمانه ۴۵ کشور قدرتمند دنیا معجزه قرن است، گفت: امروز عده‌ای از فریب‌خوردگان می‌گویند چرا باید در سوریه بجنگیم؟ حال آنکه اگر با آنها در بیرون از مرزها نجنگیم بی‌تردید باید در خاک خود و در همدان و کرمانشاه با آنها بجنگیم.

وی با بیان اینکه دفاع از مظلوم از دستورات واجب اسلام است، گفت: رشادت‌های رزمندگان اسلام علیه باطل سبب شده تا ابد هیچ قدرت شیطانی هوس تعرض به این آب و خاک را نداشته باشد.

امام جمعه همدان تاکید کرد: قدرت و امکانات دفاعی کشور به قدری است که به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن این امکانات را در اختیار ندارد.

فرمانده پایگاه شکاری شهید نوژه همدان نیز با اشاره به اینکه در جنگ ۸ ساله رزمندگان اسلام اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود، افزود: همه این آزادگی را باید مدیون دلاورمردانی دانست که با فداکاری و همدلی از جان خود گذشتند.

امیر سرتیپ دوم خلبان محمد زال‌بیگی با بیان اینکه دشمن سال ۵۹ و در چنین روزی با همراهی و حمایت کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا به کشور حمله کرد، گفت: در همان ماه‌های نخست دشمن ۱۹ پایگاه مهم را مورد تهاجم قرار داد و پایگاه هوایی کشور را بمباران کرد اما پایگاه شهید نوژه در اولین فرصت محل‌هایی که مورد اصابت موشک قرارگرفته بود را ترمیم کرد.

وی بابیان اینکه در جنگ ۸ ساله تمام کشورها علیه ایران بودند و تنها دشمن ما عراق نبود، عنوان کرد: با ایستادگی در مقابل دشمن و روزگویان کشور را پیروز میدان کردیم.