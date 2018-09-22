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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:

تیم تروریستی حادثه اهواز در همان ابتدا به هلاکت رسیدند

تیم تروریستی حادثه اهواز در همان ابتدا به هلاکت رسیدند

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تیم اصلی حمله کننده به مراسم رژه اهواز در همان دقایق اولیه به هلاکت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد: هنوز در ارتباط با تعداد شهدا و مجروحان در حال بررسی میدانی از بیمارستان ها هستیم ولی اینکه تعدادی از هموطنان مظلوم به ویژه مردم عادی و مظلوم، برخی دستگاه ها و خبرنگاران به شهادت رسید اند، مسجل است.

وی افزود: آن چیزی که مهم است تیم تروریستی در دقایق اولیه با اقدام به موقع نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند ولی تحقیقاتی در مورد سایر بخش های حادثه ادامه دارد.

دهقان عنوان کرد: دستگیری هم داشتیم ولی تیم اصلی حمله کننده به مردم در همان دقایق به هلاکت رسیدند.

معاون استاندار خوزستان با بیان اینکه مردم عادی و مظلوم مثل همیشه در این حادثه تلفات داشته اند، عنوان کرد: همه تمهیدات لازم انجام شده و به هیچ وجه این اقدام مذبوح نمی تواند در گرامیداشت هفته دفاع مقدس خللی ایجاد کند.

کد مطلب 4408835

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