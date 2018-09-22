به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم علی مظهری قبل از ظهر شنبه در مراسم رژه نیرهای مسلح که به مناسبت آغاز هفته دفاع‌مقدس برگزار شد، با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در عرصه دفاعی به قدرتی دست یافته که قادر است به هر تهدیدی از سوی دشمن پاسخ کوبنده‌ای دهد، افزود: در حال حاضر نیروهای مسلح در اوج آمادگی و اقتدار قرار دارند و این بدان معنی است که ایران اسلامی را نباید تهدید کرد.

وی با یادآوری اینکه شعار امسال هفته دفاع‌مقدس «ما می‌توانیم» نام‌گذاری شده است، ادامه داد: از همان آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دشمن که به هیچ وجه طاقت «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را نداشت، تلاش کرد با توطئه‌های مختلف، نقشه‌های شوم خود را عملی کرده و شسکت نظام نوپای جمهوری اسلامی را رقم بزند که تا به امروز همه این توطئه‌ها نقش بر آب شده است.

مظهری با اشاره به اینکه اقدام جدی استکبار برای فشار آوردن به ایران، آغاز جنگ تحمیلی به سردمداری رژیم بعث عراق بود، تصریح کرد: روند جنگ به گونه‌ای بود که صدام پیش‌بینی کرده بود که ظرف مدت دو هفته به تهران خواهد رسید و مصاحبه بعدی خود را در پایتخت ایران انجام خواهد داد اما ملت ایران و رزمندگان اسلام با رشادت، شجاعت و شهامت و با تاسی از نهضت سیدالشهدا (ع) صف دشمن را شکسته و رژیم بعث عراق را به عقب راندند.



فرمانده تیپ ۲۱۶ مستقل زرهی زنجان با بیان اینکه ملت ایران در طول چهل سال گذشته در همه صحنه‌ها حضوری فعال و به‌موقع داشته و به دشمن اجازه سوء استفاده از موقعیت‌های مختلف را ندادند، خاطرنشان کرد: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در قالب نیروهای مردمی بسیج و یگان‌های نظامی جهت مقابله با تهاجمات دشمن به پا خاستند.