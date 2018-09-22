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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس:

مدیران باید همچون دوران دفاع مقدس جهادی عمل کنند

مدیران باید همچون دوران دفاع مقدس جهادی عمل کنند

کرمانشاه_ نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت:مدیران امروز باید همچون دوران دفاع مقدس جهادی عمل کنند.

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ جهاد وشهادت است که نظام اسلامی ما را پیش برده و البته امروز بیش از پیش به این فرهنگ نیاز داریم.

وی با اشاره به انجام کارهای جهادی و انقلابی در اوایل انقلاب افزود: در دنیا به عنوان الگو از آن سال ها یاد می شود و مردم هم به نیکی از آن یاد می کنند که کاش امروز هم مدیران همانند دوران دفاع مقدس کار جهادی انجام می دادند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دوران دفاع مقدس یک برهه تاریخی برای الگو دهی بود و برای همیشه مدیرانی که می خواهند در مسیر انقلاب گام بردارند باید بر آن مبنا حرکت کنند.

وی با اشاره به نقش فرهنگیان و اصحاب رسانه در زمینه ترویج این فرهنگ افزود: معلمان، افراد صاحب تریبون و اصحاب رسانه باید به میدان آیند تا فرهنگ جهاد و شهادت را ترویج دهند چرا که ترویج این فرهنگ باعث مایوس شدن دشمن و تعالی کشور می شود.

کد مطلب 4408840

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