اقتدار و امنیت ایران نتیجه رشادت های دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: دفاع‌ مقدس ‌مجموعه‌ ای ‌سترگ از برجسته ‌ترین‌ افتخارات ‌ملت ‌ایران ‌است که درس عزت و شرافت را برای جهانیان تکرار کرد و به همه بشریت آموخت که برای حفظ شرافت و غیرت ملی و عزت دینی، باید با پایداری و مقاومت در برابر تهاجم دشمنان اسلام ایستادگی کرد.

این بیانیه ادامه می دهد: دفاع مقدس تابلویی است که قدرت سلاح ایمان را در کارزار نبرد با استکبار جهانی در مقابل چشمان حیرت‌ زده جهانیان به نمایش گذاشت و با صبر و ایمان همراه با عزم و اراده پولادین و روحیه شهادت طلبی جوانان عاشق شهادت، تمامی معادلات در عرصه نظامی و استراتژیک را برهم ‌زده و دشمن تا دندان مسلح را سر جای خود نشاند.

سپاه عاشورا تصریح کرده است: با دفاع مقدس بود که ملت ایران با تمام وجود به این نتیجه رسید که بن بستی برای یک ملت مجاهد وجود ندارد، همان گونه که خداوند تعالی با قاطعیت فرمود: 'والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا '؛ مکتب دفاع مقدس به ما اثبات کرد مکر و تدارک و هجمه ابرقدرت ها در مقابل نصرت الهی مطلقا' توان عرض اندام ندارد.

بیانیه فوق با اشاره به اینکه امروز آثار شگرف و حیرت‌ آور دفاع مقدس در فراسوی جغرافیای ایران اسلامی برای شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیسم خبیث هراس آفرین شده است، راهبردها و سناریوهای نظام سلطه و استکبار در مصاف با انقلاب اسلامی را پیچیده و دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قلمداد کرده است.

سپاه عاشورا با اشاره به لزوم حفظ هوشمندی همه‌ جانبه و اهمیت هوشیاری نسبت به رفتار حاکمان امریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه، یادآور شده است: تجربه تاریخی بیانگر این واقعیت است که آمادگی دفاعی، ارتقای روحیه سلحشوری، مقاومت و حمایت معنوی از مظلومان در سراسر جهان، ضرورتی گریزناپذیر و مطالبه ‌ای حق است که همواره باید به صورتی هوشمندانه و حساب شده مورد توجه آحاد ملت و مسئولان کشور قرار بگیرد.

این بیانیه با تجلیل از مقام شامخ شهیدان هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل(ره) و بیعت با ولی فقیه، اضافه می کند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به آموزه های راهبردی دوران دفاع مقدس و تجارب نوین از رویارویی با تهدیدات قدرت‌های فرامنطقه‌ ای همراه سایر نیروهای مسلح و آحاد مدافعین غیور انقلاب اسلامی، با هوشمندی و هوشیاری تحرکات دشمنان را در سرزمین های پیرامونی و دور دست مورد رصد قرار داده و توان دفاعی کشور را برای تامین امنیت و بازدارندگی از تهدید و تهاجم دشمنان آماده و هرگونه خطا و اشتباه محاسباتی آنان را با پاسخ سخت و قاطع مواجه خواهد ساخت.