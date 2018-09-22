هیمنه پوشالی ابرقدرت ها در دوران دفاع مقدس شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان ایلام اظهار کرد: ملت ایران به دوران هشت ساله دفاع مقدس خود که به حق با تمامی ابرقدرت های سلطه گر جهانی در نبرد و ستیز بود، همواره افتخار می کند و آنرا نشانی از صلابت و ثابت قدمی این ملت در دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان عالم می داند.

وی اضافه کرد: دشمن به خیال خام خود فکر می کرد در برابری نظامی قرار گرفته که مدت زیادی از شکل گیری آن نگذشته و نیروهای نظامی نیز سازماندهی لازم را نداشته و از تجهیزاتی کافی نیز برخوردار نیستند.

استاندار ایلام ادامه داد: اما این ملت یکپارچه نشان داد با همبستگی ملی و حرکت پشت سر رهبری فقیه و وارسته می تواند از بزرگترین مشکلات و موانع پلی برای حرکت به سمت و سوی پیروزی و فتح قله های رفیع بسازد.

سلیمانی دشتکی با تمجید از مجاهدت عموم ملت و اقشار مختلف مردم در دوران دفاع مقدس گفت: اما در این میان نقش رزمندگان اسلام در قوای مسلح و خانواده های آنان بر هیچکس پوشیده نیست که با نثار بهترین سرمایه های خود اجازه ندادند رژیم تا بن دندان مسلح بعثی بتواند ذره ای از خاک گلگون کفن ایران اسلامی را به چپاول ببرد.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان در شرایط کنونی برای تحریم کشورمان یاداور شد: همچون زمان دفاع مقدس باید مقتدرانه در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی مقاومت و از تمامیت ارضی کشور و دستآوردهای نظام دفاع کنیم.