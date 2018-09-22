لزوم راه اندازی کمپ ۳۰۰ نفره ماده ۱۶ در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری پیش از ظهر شنبه در ششمین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرچک که با حضور سرپرست فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در جلسات شش ماه نخست سال از جمله اجتماعی کردن امر مبارزه با اعتیاد، درمان و حمایت های اجتماعی، وضعیت مراکز بهبودی اقامتی، برنامه های هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی در این شهرستان صورت گرفته است.

وی با تشریح وضعیت مراکز متادون درمانی و بهبودی اقامتی شهرستان، به اهمیت ایجاد کمپ ۳۰۰ نفره ماده ۱۶ تأکید کرد و از ادارات متولی خواست در اسرع وقت زمینه راه اندازی این مرکز در شهرستان را فراهم آورند.

گفتنی است، ششمین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قرچک به ریاست بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری و با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.