بریمانلو قهرمان المپیک را ضربه فنی کرد/ صعود به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، بریمانلو جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم کشورمان در چهارمین مبارزه خود برابر «ایلیان پاتکوویچ» از مولداوی به میدان رفت و در ثانیه ششم از دقیقه چهارم این مبارزه رقیب خود را ضربه فنی کرد و به مرحله بعد راه یافت.

بریمانلو برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی «لاشا شاداتوشیلی» نفر ششم رنکینگ جهانی و دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ برزیل را پیش رو داشت که در یک مبارزه برتر، این رقیب سرشناس را در ۱۳ ثانیه ضربه فنی کرد و به جمع چهار جودوکار برتر این وزن راه پیدا کرد.

این نماینده کشورمان در اولین دیدار «کیم چول وانگ» از کره شمالی با رنکینگ ۱۰۸ دنیا را در ثانیه پایانی با ضربه فنی پیروز شد و سپس «ایشن امانوف» از قرقیزستان را نیز با ضربه فنی شکست داد و در ادامه نیز «تامی ماکیاس» از سوئد را از پیش رو برداشت.

وی برای صعود به دیدار نهایی «ان چانگریم» از کره جنوبی را پیش رو دارد. این کره ای نفر هفتم رنکنیگ جهانی، دارنده دو برنز جهان و نقره بازیهای آسیایی است. بریمانلو در جاکارتا به این رقیب باخته بود.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت.