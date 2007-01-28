شروع نصب سانتریفیوژها را در زمان لازم اعلام می کنیم / کل بحث بوشهر در قطعنامه مستثنی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی در حاشیه کنفرانس خبری علی لاریجانی و ایگور ایوانف دبیران شوراهای عالی امنیت ملی ایران و روسیه در تهران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر ، که آیا نصب دستگاههای سانتریفیوژ در پروژه اعلام شده ازسوی ایران مبنی بر راه اندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ آغاز شده است، گفت: هر زمانی که نصب دستگاهها آغاز شود آن را اعلام عمومی می کنیم .

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر ، مبنی براینکه آیا پیشنهاد روسیه مبنی بر طرح البرادعی از سوی اعضای دائم شورای امنیت از طریق ایوانف به ایران آورده شده است ، اظهار داشت: روسیه نظرات خودش را بیان کرده و طرحهای دیگری هم از سوی روسیه و یا سایر کشورها مطرح است.

سعیدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر علت رفت وآمد زیاد بازرسان به ایران در ماههای اخیر گفت: این رفت و آمدها در چارچوب پادمان است و در این چارچوب بازرسان می توانند هر 15 روز یکبار از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کنند.

معاون امور بین الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر ، مبنی بر اینکه با توجه به قطعنامه 1737 آیا سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر اسفند ماه امسال به ایران ارسال می شود یا خیر ؟ تاکید کرد: کل بحث بوشهر در قطعنامه مستثنی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که نکات مثبت طرح البرادعی چیست ؟ نیز اظهار داشت: طرح البرادعی دو خط است و در حال حاضر نمی توان در مورد آن قضاوت کرد. جزئیات این طرح باز نشده است و ضمنا طرح جدیدی نیست.

سعیدی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر ، که آیا قابل بررسی بودن طرح البرادعی از نظر ایران به معنای قابل بررسی بودن تعلیق غنی سازی اورانیوم است ؟ گفت: نمی دانم .

خبرنگار مهر پرسید : آیا شما به عنوان یک مسئول سازمان انرژی اتمی، مباحث هسته ای ایران را با مسائلی چون مسئله لبنان ، عراق و افغانستان قابل جمع می دانید ؟که سعیدی پاسخ داد: از نظر ما این مسائل قابل جمع نیست. موضوع هسته ای ایران موضوعی فنی است، اما آمریکاییها آن را با مسائل دیگر قاطی و سعی می کنند آن را به موضوعات دیگر گره بزنند.

سعیدی در پایان در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چقدر احتمال می دهید ایران در پایان مهلت قطعنامه تعلیق غنی سازی را بپذیرد ؟ خاطرنشان کرد: تعلیق غنی سازی در سیاست ایران نیست.