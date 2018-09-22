بنزن پایتخت، ۳.۵ برابر استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ،«فرشید باباخانی» معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دراین باره گفت: همه ساله همزمان با بازگشایی مدارس ترافیک و آلودگی هوا در روزهای پایانی شهریور ماه و هفته های آغازین مهرماه به ویژه در تهران افزایش چشمگیری دارد در نیمه دوم سال آلودگی هوا به دلیل شرایط جوی و از طرفی ترافیک ناشی از آمد و شد بدلیل بازگشایی مدارس افزایش می یابد.

باباخانی با اشاره به اینکه شهر تهران به عنوان یک کلانشهر پر جمعیت به لحاظ آلودگی هوا در مرتبه بالایی قرار دارد که بهداشت و سلامت ساکنان این شهر را تهدید می کند، تاکید کرد: از جمله آلاینده های خطرناک در هوای این شهر ترکیبات آلی فرار نظیر بنزن بوده که منجر به بروز سرطان و بیماری های مشابه می شود. از این رو شناسایی و کنترل این آلاینده از الزامات تمهیدات زیست محیطی شهری است. برای این مهم با انتخاب تعدادی از نقاط آلوده شهر تهران به منظور بررسی مناطق آلوده تر امکان مدلسازی و برآورد دقیقتر آلودگی شهر تهران ممکن می شود. غلظت محیطی ترکیبات آلی فرار (بنزن) با روش نمونه برداری غیرفعال در ۲۲ منطقه شهر تهران در سال های گذشته به طور گسترده ای در بازه زمانی یکساله بررسی شده است.

به گفته این کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نمونه‌ برداری به روش غیرفعال، یک تکنیک بسیار مرسوم برای اندازه گیری سطح ترکیبات آروماتیک – بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن ها و تری متیل بنزن ها – در محیط داخل، محل کار و محیط بیرون است. چرا که روش آسان و مقرون به صرفه بوده و فاقد الزاماتی چون تامین برق و تعمیر و نگهداری است. همچنین، این روش، مطالعات انجام شده را با نظارت و پایش بیشتر برای سنجش و شناسایی تغییرات آلاینده ها در یک محیط کوچک و بزرگ مقیاس، تسهیل می نماید. از طرفی در حال حاضر آنالایزرهای آنلاین جهت نمونه برداری مداوم و صحیح این آلاینده خطرناک و سرطان زا در شهر تهران وجود نداشته لذا بهترین مرجع و روش برای شناسایی این گروه از ترکیبات آلی فرار استفاده از روش نمونه برداری غیرفعال خواهد بود که از گستردگی، سهولت در نصب و راه اندازی و دقت و صحت بالایی برخوردار است. نمونه برداری فراگیر با این روش در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۳بانجام رسید و نتایج مطلوب حاصله به وضوح صحت این روش را اذعان می دارد.

وی افزود: در حالی به روزهای آغازین سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس نزدیک می‌شویم که کارشناسان و مسئولان با پیش‌بینی افزایش آلودگی هوای پایتخت و بر اساس نتایج نمونه برداری مشابه با دوره یکساله در بیش از ۱۷۰ نقطه در شهر تهران اعلام کردند که جدیدترین اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد میزان آلاینده سرطانزای شناخته شده بنزن در هوای پایتخت بیش از ۳.۵ برابر حدود مجاز توصیه شده در دنیاست. باباخانی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته، توسعه حمل و نقل عمومی و ارایه گسترده خدمات الکترونیکی و اینترنتی را مهمترین راهکارها در کاهش آلودگی هوا شناخته شده‌اند. نحوه سوخت گیری صحیح و جلوگیری از هدر رفت بنزین و مشتقات نفتی در هنگام سوخت گیری و اصلاح الگوی مصرف سوخت و رانندگی نیز از جمله اقدامات شهروندان در کاهش مواجهه با این ماده سرطانزا است.

از سوی دیگر شهرداری تهران نیز از محل بودجه مصوب خود، اقدام به توسعه شبکه حمل و نقل سریع‌السیر اتوبوسرانی و ایجاد خطوط ویژه کرده است که در صورت حمایت دولت این اقدامات از نقطه اثر بیشتر و مفیدتری برخوردار خواهد شد.