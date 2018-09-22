پیگیری برای کمک به کشاورزان خسارت دیده شمیرانات انجام می شود

سیاوش شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ستادمدیریت بحران استان تهران برای پرداخت وام به کشاورزان تقاضا کرده ایم و بیمه جبران خسارت کشاورزان نیز در این زمینه فعال است، امیدواریم به زودی مشکل کشاورزان در این زمینه رفع و بخشی از این خسارت جبران شود.

وی افزود: ما بیش از خود کشاورزان در این زمینه به فکر هستیم، تا در اسرع وقت خسارت کشاورزان جبران شود.

فرماندار شمیرانات با بیان این که متاسفانه سرما به حدود ۸۰ درصد باغ های شمیرانات در بخش های رودبار قصران، فشم، شمشک، دربندسر و لواسان خسارت وارد کرده است، گفت: متاسفانه تنها ۶۰ هکتار از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار باغات شمیرانات بیمه بوده اند.

شهریور گفت: بیشترین خسارت به گیلاس به عنوان محصول غالب باغ های این شهرستان وارد شده است.

بر اساس این گزارش، وقوع سرمای شدید در آخر فروردین ماه ۹۷ خسارات سنگینی به کشاورزان در استان تهران، به ویژه شهرستان های دماوند، فیروزکوه، پردیس، ملارد و شمیرانات وارد کرد.