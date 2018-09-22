  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

مرگ کودک ۵ ساله سوری در پی واژگونی قایق آوارگان در شمال لبنان

مرگ کودک ۵ ساله سوری در پی واژگونی قایق آوارگان در شمال لبنان

یک کودک ۵ ساله سوری در پی واژگونی قایق حامل آوارگان سوری در سواحل شمالی لبنان جان خود را از دست داد و ۳۷ تن دیگر از غرق شدن نجات پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک قایق حامل آوارگان سوری در آبهای شمالی لبنان دچار سانحه شده که نیروی دریایی ارتش لبنان برای نجات سرنشینان این قایق وارد عمل شده است.

بر اساس این خبر این آوارگان سوری قصد داشتند از سواحل شمالی لبنان به سوی اروپا حرکت کنند که قایق حامل آنها دچار سانحه شده است و نیروی دریایی لبنان عملیاتی برای نجات آنها انجام داده است.

رسانه های لبنانی خبر داده اند که ۳۷ نفر که اکثرا آوارگان سوری بوده و چند تن نیز شهروند لبنان بوده اند در این عملیات نجات پیدا کرده اند اما هنوز مشخص نیست که تعداد سرنشینان قایق سانحه دیده چند نفر بوده است.

بر اساس این خبر یک کودکه ۵ ساله سوری نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 4408875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها