مرگ کودک ۵ ساله سوری در پی واژگونی قایق آوارگان در شمال لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک قایق حامل آوارگان سوری در آبهای شمالی لبنان دچار سانحه شده که نیروی دریایی ارتش لبنان برای نجات سرنشینان این قایق وارد عمل شده است.

بر اساس این خبر این آوارگان سوری قصد داشتند از سواحل شمالی لبنان به سوی اروپا حرکت کنند که قایق حامل آنها دچار سانحه شده است و نیروی دریایی لبنان عملیاتی برای نجات آنها انجام داده است.

رسانه های لبنانی خبر داده اند که ۳۷ نفر که اکثرا آوارگان سوری بوده و چند تن نیز شهروند لبنان بوده اند در این عملیات نجات پیدا کرده اند اما هنوز مشخص نیست که تعداد سرنشینان قایق سانحه دیده چند نفر بوده است.

بر اساس این خبر یک کودکه ۵ ساله سوری نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.