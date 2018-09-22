دستگاه های اجرایی ورامین پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهند

علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایف شوراها و چگونگی ساز و کار و روند رفع مشکلات و مسائل در شورای اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: پیشنهاداتی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها و بخش ها در محدوده شهرستان مطرح می شوند باید به ما ارسال شود تا به آنها رسیدگی شود.

خانی افزود: دستگاه های اجرایی نیز اگر پیشنهادی دارند تنها دستگاهی که غیر از وزرات می تواند چند لایحه برای تصویب به مجلس بفرستند غیر از وزارتخانه ها، شورای عالی استان ها است که ما می توانیم به شورای استان و شورای عالی که ۴ نفر از اعضای شورای استان در شورای عالی عضویت دارند درخواست را ارسال کنیم.

وی بیان داشت: دستگاه های اجرایی اگر پیشنهادی دارند به شورای شهر ارائه می دهند و ما می توانیم پیشنهاد را به شورای عالی بفرستیم و اعضا اگر تغییری دارند باید به ما اعلام کنند و طرح اجرایی شود و در این راستا همه طرح ها باید دارای موضوع و عنوان باشند و در خصوص ماده ۲۸ نیز کمیسیون ها می توانند از مسئولین و مدیران جهادی برای ادای توضیحات دعوت کنند و اگر حاضر نشود قانون گذار قانون را تعریف کرده است که مستقیما به وزیر مربوطه نامه ارسال شود.

رییس شورای اسلامی ورامین با بیان اینکه دستگاه های اجرایی می توانند بدون حق رای در جلسات شرکت کنند گفت: شورا موظف است هر ساله در مدت قانونی طرح های عمرانی کمیسیون برگزار کند و در صورت بروز مشکلات بین شوراها، فرماندار و بخشدار می توانند در جلسه شرکت کنند تا مشکل رفع شود و از وظایف مهم اعضای شورا این است که باید در زمان مشخص به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

خانی در خصوص مدیریت بحران در شهرستان ورامین اظهار داشت: اولین دوره اموزشی مدیریت بحران توسط یکی از مجرب ترین مدیران بحران اموزش داده شد و سوله های بحران در روستاها به عنوان سوله های چند منظوره نیز مشخص هستند و تقاضا داده ایم که کلیه تجهیزات مورد نیاز را از استانداری فراهم کنند و یک دوره هم برای اتش نشانان ورامین برگزار شده است.