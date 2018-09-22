ایستگاه «دوستی با آب» در مدارس جنوب شرق تهران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در نخستین روز سال تحصیلی ۹۷ و با ورود دانش آموزان پایه اولی مقاطع ابتدایی به مدارس، ایستگاه دوستی با آب به‌منظور نهادینه‌سازی مصرف بهینه و درست این مایه حیاتی در چهار شهرستان ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا به‌صورت همزمان برگزار شد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران افزود: ایستگاه دوستی با آب در مدرسه شاهد شهرستان ورامین با حضور دکتر نقوی نماینده مردم شریف شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی فرماندار، ریاست اداره اطلاعات و ریاست اداره آموزش‌وپرورش و رئیس پلیس راهور این شهرستان برگزار شد همچنین در ایستگاه دوستی با آب مدرسه ابتدایی بهار شهرستان پاکدشت دکتر قمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شهردار و تعدادی از روسای ادارات این شهرستان حضور داشتند.

محمدیان با اشاره به نقش کلیدی و محوری دانش آموزان در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود و محدودیت منابع آبی فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب امری ضروری است و دانش آموزان به‌عنوان قشر آینده‌ساز جامعه می‌توانند نقش عمده‌ای در این زمینه ایفا کنند.

وی بابیان این‌که برنامه‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی از سوی شرکت آبفا جهت ترویج فرهنگ مصرف درست آب در بین دانش آموزان انجام می‌شود تصریح کرد: برپایی ایستگاه دوستی با آب یکی از برنامه‌های مذکور است که سالانه با آغاز سال تحصیلی جدید انجام می‌شود.

محمدیان اضافه نمود: در این ایستگاه‌های دوستی با آب راهکارهای صحیح مصرف آب نیز به دانش آموزان آموزش داده شد و بسته‌های آموزشی و فرهنگی با موضوع فرهنگ‌سازی مصرف بهینه این نعمت خدادادی توزیع شد.