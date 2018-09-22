پوشش امدادی جمعیت هلال احمر گلستان به ۴۷ حادثه طی یک هفته گذشته

سیدرحیم میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر گلستان به ۴۷ حادثه طی یک هفته گذشته امدادرسانی کردند.

میرکریمی ادامه داد: تیم‌ های امداد و نجات بین شهری استان، مستقر در پایگاه‌ های محورهای مواصلاتی موفق شدند خدمات مورد نیاز را به ۲۹ سانحه جاده‌ ای، یک مورد خدمات مناسبتی، چهار حادثه شهری، یک حادثه صنعتی کارگاهی، پنج حادثه طوفان، چهار حادثه آتش سوزی جنگل و مرتع، یک حادثه کوهستان و همچنین به دو فقره از مراجعان حضوری به پایگاه‌ ها و پست‌ های امدادی ارائه کنند.

وی افزود: انتقال ۴۳ مصدوم به مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات امدادی سرپایی به ۱۳ نفر از مصدومان حوادث مختلف از جمله خدمات جمعیت هلال احمر استان گلستان در یک هفته گذشته بوده است.

میرکریمی گفت: در این عملیات‌ ها ۲۰۴ نجاتگر و امدادگر در قالب ۷۴ تیم عملیاتی در امدادرسانی به حوادث هفته گذشته مشارکت داشتند و ناوگان ترابری بکارگیری شده در حوادث شامل ۵۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه ست نجات تیپ دو و ۲۴ دستگاه خودروی کمک دار سبک بود.