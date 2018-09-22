به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار احمد نوریان در خصوص تمهیدات ترافیکی و انتظامی پلیس در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار داشت : همزمانی آغاز سال تحصیلی جدید با حماسه حسینی (ع) و هفته مقدس دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، فرصت و امکان مغتنمی است تا بیش از پیش نسل آینده را با شور و شعور حسینی (ع) و حقایق و دستاوردهای دوران حماسه و ایثار جنگ تحمیلی آشنا کنیم.

وی افزود: آموزش و پرورش بعد از نهاد خانواده نقش و جایگاه خطیری در نظام تعلیم و تربیت هر کشور دارد زیرا تحقق آینده روشن و چشم انداز موفق ترسیم شده در اسناد بالادستی به طور قطع به عملکرد و تلاش مجموعه این نهاد اعم از مدیران مومن و دانش آموزان در جهت علم اندوزی و تربیت منطبق با ارزش ها و معرفت برگرفته از مهر حسینی و فرهنگ اصیل اسلامی مان بستگی دارد.

سخنگوی ناجا ادامه داد: امروز دشمنان انسانیت و بشریت با گفتمان جهانی سازی به دنبال کم رنگ کردن آیین و سنن و ارزش های ملی و بومی کشورها و شبیه سازی ملت ها بویژه نسل آتیه کشورها از طریق استیلای فرهنگی، تکنولوژیکی و دانش رسانه ای می باشند و در این مسیر از هیچ ابزاری برای تضعیف نقش خانواده و مدرسه در تعلیم و بویژه تربیت کودکان و نوجوانان فروگذار نیستند.

سردار نوریان تاکید کرد: در چنین شرایطی به طور قطع عشق و ارادت پدران، مادران و فرزندان این سرزمین به اهل بیت (علیهم السلام) و به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) یک سرمایه عظیم فرهنگی و ملی می باشد که باید قدردان این نعمت بزرگ بوده که حاصل خون هزاران جوان انقلابی به ویژه شهدای دانش آموز در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی و دیگر عرصه های تاریخی است و ضرورت دارد در فرصت های پیش آمده به تبیین و بازخوانی فرهنگ عاشورایی و جهادی پرداخت.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد : ما به آینده فرزندانمان و آینده سازان این مرز و بوم که همین دانش آموزان امروز می باشند خوش بین بوده و امیدواریم که از دل همین مدارس، نونهالان و نوجوانان عزیز با هدایت مربیان گرانقدر و دلسوز مدارج عالی را در رشته های مختلف و مورد نیاز کشور، طی کرده و باعث افتخار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.

سخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد : پلیس خود را مکلف به حمایت وتعامل با آموزش و پرورش برای تأمین آرامش و آسایش معلمان و دانش آموزان و خدمتگزاران نظام تعلیم و تربیت می داند و تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا در کنار وزارت آموزش و پرورش فضای امن و همراه با آرامش برای دانش آموزان فراهم کند تا دانش آموزان عزیز، بدون دغدغه به علم آموزی و کسب معرفت بپردازند.

سخنگوی ناجا در خصوص تمهیدات به عمل آمده ناجا، به نواختن زنگ انضباط اجتماعی توسط فرماندهی محترم ناجا در مرکز و فرماندهان انتظامی استان ها در یکی از مدارس شهر اشاره کرد و انتشار پیام مهر را سرآغازی برای فصل مشترک توسعه علم و امنیت از سوی ناجا برشمرد.

وی از دیگر اقدامات ناجا در این ایام را برپایی نمایشگاه های آگاه سازی و اجرای برنامه های آموزش حضوری در سطح مدارس عنوان و تشدید اقدامات انتظامی – امنیتی در محدوده مدارس را از جمله فعالیت های امنیت بخش پلیس برای جامعه دانش آموزی کشور خواند.

وی در توصیه به دانش‌آموزان مطرح کرد: همانطور که می دانید بهترین و خیرخواه‌ترین مشاوران شما والدین شما هستند، پس هر وقت دچار مشکل شدید، بلافاصله مسئله را با والدین خود و اولیای مدرسه در میان بگذارید سعی کنید اطلاعات و مشخصات فردی از قیبل نشانی و شماره تلفن منزل را به همراه داشته باشید تا چنانچه حادثه ای پیش آمد در اسرع وقت به شما کمک رسانی شود.

سردار نوریان ادامه داد: دانش آموزان محیط مدرسه را بدون هماهنگی مسئولان ترک نکرده و پس از تعطیل شدن مستقیماً به منزل مراجعه نمایید و به افراد ناشناس اعتماد نکرده و از همراهی آنان و یا از سوار شدن در خودروی آنها خودداری کنید.

این مقام انتظامی خطاب به دانش آموزان عنوان کرد: از معاشرت با افرادی که نمی‌شناسید و یا اختلاف سن آنها با شما زیاد است، بپرهیزید و برای تردد در مسیر مدرسه تا حد ممکن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

وی در توصیه دیگر به دانش آموزان خاطر نشان کرد: به دعوت و یا تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح پاسخ منفی داده و در مواجهه با افرادی که خود را مأمور معرفی می‌کنند بخواهید کارت یا مدارک شناسایی معتبر ارائه دهند.

سخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنان و در توصیه به اولیای گرامی اظهار داشت: هیچ‌گاه فرزندان خود را به گمان اینکه مرتب در مدرسه حاضر می‌شوند به حال خود رها نکنید و با توجه خاص، مراقبت منطقی و هوشمندانه، حامی و یاور فرزند دانش‌آموز خود باشید.

وی تاکید کرد: همراهی، همدلی، مشورت و هم‌اندیشی با فرزندان، زمینه‌های محبت و اعتماد را فراهم می سازد و تعامل و ارتباط مستمر والدین با اولیای مدرسه موجب رشد، تعالی و آرامش خاطر دانش‌آموزان می‌شود، همواره به بهانه های مختلف در جمع خانوادگی با موضوعات مختلف به گفت و گو بپردازید.