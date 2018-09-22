۳ تروریست حادثه اهواز به هلاکت رسیدند/ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه تروریستی صبح امروز اهواز اظهار کرد: برابر روالی که برای رژه باید پیش بینی کنیم، نیروهای مسلح در میدان اصلی مسیری که به بلوار قدس در اهواز معروف است در حال رژه بودند که از فاصله نزدیک و از پارک جنگلی، یک تیم چهار نفره تروریستی با لباس مبدل به محل حمله کردند.

وی افزود: این افراد که دارای سلاح گرم بودند از فاصله نسبتا نزدیک به ستون رژه رونده شلیک کردند که بلافاصله نیروهای مستقر در محل واکنش نشان دادند.

سردار شاهوار پور در خصوص سرنوشت چهار نفر تروریست حمله کننده نیز گفت: دو نفر در دم در درگیری با نیروهای نظامی به هلاکت رسیدند. یک نفر که مجروح شده بود، در راه بیمارستان فوت کرد و نفر چهارم دستیگر شده است.