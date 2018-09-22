اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای صیانت ازواحدهای تولیدی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر شنبه در جلسه ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صیانت و فعال کردن واحدهای تولیدی در سطح کشور اختصاص‌یافته که از این میزان ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای استان زنجان است.

وی اظهار کرد: این میزان اعتبار ۲.۳ درصد اعتبارها را به خودش اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: باید دستگاه‌های اجرایی که این میزان تسهیلات در استان زنجان را دریافت می‌کنند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

فغفوری تأکید کرد: ۴۵ واحد تولیدی در استان در سامانه ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۸ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک ارجاع شده و ۲۱ واحد هم در کمیته در دست بررسی است.

وی گفت: توجه به امر فعال کردن واحدهای تولیدی و صیانت از واحدهای تولیدی باعث توسعه اشتغال در استان می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان ابراز کرد: در استان زنجان برای صیانت از واحدهای تولیدی مدیریت لازم در دستور کار است.