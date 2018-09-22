تولید انواع منابع تغذیه انرژی الکتریکی توسط یک شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)، منبع تغذیه دستگاهی است که برای تأمین انرژی الکتریکی به‌کار می‌رود. به بیان دیگر، عملکرد اولیه تمام منابع تغذیه تبدیل انرژی الکتریکی است که خروجی آن برای تغذیه و راه‌اندازی مدارات الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصطلاح منبع تغذیه اغلب برای وسایلی که حالتی از انرژی الکتریکی را به حالتی دیگر تبدیل می‌کنند به‌کار می‌رود که البته می‌تواند برای دستگاه‌هایی که یک فرم دیگر انرژی (نظیر: مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند، نیز به‌کار رود.

بیژن فرخی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده منابع تغذیه گفت: این شرکت در زمینه تأمین تجهیزات برق بدون وقفه UPS از انواع AC و DC در ایران و اجرای پروژه‌های متعدد صنعتی در صنایع کشور و... فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان این محصول شامل کلیه شرکت‌های قطار شهری، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع بزرگ و مادر هستند، گفت: منبع تغذیه می‌تواند به صورت یک واحد متصل به یک سیستم الکتریکی باشد و یا می‌تواند به صورت یک سیستم جداگانه انرژی الکتریکی سیستم دیگر را تامین کند. منبع تغذیه DC می‌تواند باتری و یا یک مدار الکتریکی باشد که ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقیم DC تبدیل می‌کند.

فرخی ادامه داد: منابع تغذیه DC نوع دوم که برق شهر را به ولتاژ DC تبدیل می‌کنند از پرکاربردترین منابع موجود در جهان هستند که بر روی بیشتر وسایل الکتریکی چه به صورت یک واحد یکپارچه و چه به صورت یک واحد مستقل دیده می‌شوند.

مدیرعامل این شرکت در رابطه با روند دریافت تسهیلات از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گفت: صندوق کمک زیادی به شرکت کرد و با تسهیلاتی که در اختیار ما گذاشت توانستیم بخش اعظمی از تجهیزات اولیه را خریداری کرده و فعالیتمان را گسترش دهیم.

فرخی اضافه کرد: با کمک صحا توانستیم یک واحد تولیدی با ۴۰ نفر نیروی کار را در شرایط اقتصادی بد نجات داده و همچنین مدرک دانش‌بنیانی را نیز اخذ کنیم که این اتفاق بسیار عالی بود، اگرچه کماکان در شرایط بدی هستیم و امید به کمک‌های دولتی نیز داریم.