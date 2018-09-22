به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، ژاله فرامرزیان در این زمینه گفت: این مبلغ با نظارت فدراسیون ها و با توجه به فعالیت های هیات های ورزشی هزینه می شود که امیدواریم مجموعه فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود، باعث کمک به همگانی شدن رشته های مختلف ورزشی شود.

وی ادامه داد: در خصوص آیین نامه جدید مالی، ابلاغ این آیین نامه به فدراسیون ها قبلا یکی از اختیارات وزارت ورزش و جوانان بود که عدم انطباق آن با برخی از قوانین مادر مشکلاتی را بوجود آورده بود. بررسی هایی صورت گرفته در طول یک ماه و نیم گذشته و مطرح شدن آن در شورای معاونین وزارتخانه منجر به اعمال تغییرات مصوبی شد که آیین نامه مالی جدید به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش تاکید کرد: در خصوص آیین نامه معاملاتی هم که تلخیصی از قانون معاملات و قانون برگزاری مناقصات و مزایدات است در حال تهیه خلاصه ای هستیم که برای آگاهی خزانه دارها به فدراسیون های ورزشی ابلاغ خواهد شد. قطعا از این پس آیین نامه مالی معاملاتی گذشته فاقد اعتبار خواهد بود و فدراسیون ها ملزم به پیروی از آیین نامه جدید هستند.