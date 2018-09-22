به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری ظهر شنبه در مراسمی به مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) در بوشهر بر توجه به درس های عاشورا و یاری به موقع حق و حقیقت تاکید کرد و گفت: وقتی صحبت از درس می شود به معنای آموختن برای عمل کردن است، در واقعه عاشورا گروه های مختلفی در مخالفت با امام حسین(ع) دخیل هستند و یاری که این امام طلبید مخصوص سرزمین کربلا و روز عاشورا نبود بلکه فرا زمانی و فرا مکانی است.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با بیان اینکه امام یاری طلبید تا مردمی هدایت شوند افزود: امام یاری طلبید تا شاید عده زیادی که در صف گمراهان شمشیر کشیدن کسانی باشند که به سمت هدایت متمایل شوند؛ این ندای اباعبدالله(ع) برای همیشه تاریخ و برای امروز هم است که ما این ندا را بشنویم و امام حسین(ع)، امام زمان(عج) و اندیشه اهل بیت و اندیشه مهدوی را در عمل یاری کنیم.

وی افزود: انسان باید به موقع حق را بشناسد و آن را یاری کند؛ کسانی که در کربلا مقابل امام حسین(ع) ایستادند اهل ایمان، نماز و قرآن بودند. اینگونه افراد را در طول تاریخ زیاد بودند افرادی که به موقع حق را نمی شناسند و وقتی که زمانش گذشت و فرصت رفت تازه متوجه می شوند.

حجت الاسلام خدری اظهار داشت: اگر انسان سست باشد حق را یاری نمی کند و از دین به عنوان پوششی برای منافع خود استفاده می کند همچون که اکثر کوفیان اینطور بودند که امام حسین(ع) را یاری نکردند؛ کسانی که نامه نوشتند و از ایشان دعوت کردند اما آنها امام را یاری نکردند و سست بودند و این یکی از گروه هایی بود که در آن زمان مقابل امام حسین(ع) قرار داشت.

امام جمعه چغادک ابراز داشت: گروهی هم بودند که دیندار بودند اما اهل خطر کردن نبودند و فقط زمانی که دین برای آنها منافعی داشت پیرو دین می شدند و از دین حمایت می کردند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر ادامه داد: گروهی دیگر افرادی مومن، متدین و انقلابی بودند اما وقت نشناس بودند و با اینکه مومن و انقلابی در زندگی خود بودند اولویت بندی کردند؛ چه انسان هایی بودند که این لیقات و شایستگی را دست دادند که خونشان با شهدای کربلا ممزوج شود.

وی اصحاب امام حسین(ع) را افراد خاص و ویژه توصیف کرد و گفت: افراد خاصی که قدر شناختند برخی از آنها می گفتند از ۷۰ بار هم در راه امام حسین(ع) کشته شویم باز در کنار امام حسین(ع) خواهیم ایستاد؛ اینها سست عنصر نبودند بلکه اولویت شناس و وقت شناس بودند.