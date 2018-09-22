دفاع مقدس هویت ملی است/اجرای ۵۰ عنوان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت این هفته اظهار داشت: دفاع مقدس یک هویت و اثر ملی است و همه مردم در دفاع مقدس نقشه داشته اند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس متعلق به همه ملت ایران است به شرایط شروع جنگ تحمیلی اشاره و اضافه کرد: انقلاب اسلامی منجر به از دست دادن پایگاه استکبار در منطقه شده است و منافع آنان را در منطقه به خطر انداخته است.

سرهنگ مجیدی با عنوان اینکه دشمنان تلاش کردند انقلاب را در روزهای اولیه در نطفه خفه یا از مسیر خارج کنند ادامه داد: امید دشمنان این بود که با اقدامات صورت داده انقلاب را سرنگون کنند و پس از ناامیدی، جنگ را بر کشور تحمیل کردند.

معاون اجرایی سپاه کربلا با اظهار اینکه در دوران دفاع مقدس همه ملت ایران نقش داشته اند گفت: در جنگ و دوران دفاع مقدس، ابهت ابرقدرتها شکسته شد و انقلاب اسلامی در این دوران صادر شده است.

وی یادآور شد: اکنون ایران اسلامی به الگویی در منطقه و جهان تبدیل شده و نگاه کشورهای اسلامی به ایران است و بسیاری از کشورها به برکت انقلاب اسلامی، بیدار شده اند.

سرهنگ مجیدی با اشاره به اینکه دستاوردهای امروز مدیون خون شهیدان والامقام و جانفشانی ایثارگران است ادامه داد: اگر امروز در معادلات منطقه ای اثرگذار هستیم نتیجه رشادتهای دوران دفاع مقدس است.

معاون اجرایی سپاه کربلا تصریح کرد: در حال حاضر دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی را شروع کرده است و با مقاومت مردم و درایت و وحدت مسئولان، این جنگ نیز به شکست خواهد انجامید و از این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز عبور خواهیم کرد.

سرهنگ مجیدی به برنامه های هفته دفاع مقدس در استان اشاره و اضافه کرد: بیش از ۵۰ عنوان برنامه در این هفته طراحی شده و برگزاری یادواره شهدای زن مازندران در قائمشهر از جمله برنامه ها است.