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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

پرایس؛

در مجمع عمومی نشست هایی برای انزوای آمریکا برگزار می شود

در مجمع عمومی نشست هایی برای انزوای آمریکا برگزار می شود

مشاور ارشد سابق شورای امنیت ملی آمریکا پیش بینی کرد که در نشست سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل نشست هایی میان مقامات کشورهای مختلف برای انزوای آمریکا انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» مشاور ارشد شورای امنیت ملی در دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا در گفتگو با یو اس ای تودی  پیش بینی کرد: در خارج از نشست های رسمی سازمان ملل، مذاکرات موازی با هدف تلطیف و جلوگیری از دستور کار سیاست خارجی دولت آمریکا انجام خواهد شد که موضوعاتی از قطع کمک به برنامه کمک سازمان ملل به پناهجویان فلسطینی تا خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس را در برخواهد گرفت.

وی گفت: موضوع این نشست مجمع عمومی، انزوای آمریکا خواهد بود.

در همین رابطه یو اس ای تودی در گزارش دیگری پیش بینی کرده در مجمع  عمومی سازمان ملل متحد شاهد تقابل میان رهبران جهان و ترامپ خواهیم بود.

کد مطلب 4408917
عبدالحمید بیاتی

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