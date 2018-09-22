در مجمع عمومی نشست هایی برای انزوای آمریکا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ند پرایس» مشاور ارشد شورای امنیت ملی در دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا در گفتگو با یو اس ای تودی پیش بینی کرد: در خارج از نشست های رسمی سازمان ملل، مذاکرات موازی با هدف تلطیف و جلوگیری از دستور کار سیاست خارجی دولت آمریکا انجام خواهد شد که موضوعاتی از قطع کمک به برنامه کمک سازمان ملل به پناهجویان فلسطینی تا خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس را در برخواهد گرفت.

وی گفت: موضوع این نشست مجمع عمومی، انزوای آمریکا خواهد بود.

در همین رابطه یو اس ای تودی در گزارش دیگری پیش بینی کرده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد تقابل میان رهبران جهان و ترامپ خواهیم بود.