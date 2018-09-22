احتمال بارش اولین باران پاییزی در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا اواسط وقت فردا در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد در گاهی اوقات موجب بروز پدیده گرد و خاک می شود به طوری که در اواخر وقت و اوایل صبح شدت وزش باد بیشتر است.

وی افزود: همچنین در بعد از ظهر امروز در نواحی مرکزی ونیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان وزش باد با شدت کمتر نسبت به شهرهای شمالی در برخی از این مناطق منجر به خیزش گردوخاک می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی امروز و فردا در نیمه جنوبی استان رشد ابر خواهیم داشت، تصریح کرد: اما از روز دوشنبه علاوه بر نیمه جنوبی در نیمه شمالی استان هم شرایط برای رشد ابر فراهم است به طوری که احتمال بارش های رگباری و پراکنده در نواحی مرکزی و ارتفاعات جنوبی استان در سه شنبه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تغییرات دما طی دو روز آینده ناچیز است، خاطر نشان کرد: اما در روزهای دوشنبه وسه شنبه قدری هوا گرمتر می شود.