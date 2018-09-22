ورود۲۵هزار نوآموز پیش دبستانی به مدارس گیلان/زنگ غنچه هانواخته شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: هرساله آخرین روز از شهریور ماه با شور و شوق حضور نوآموزانی که نخستین گام های علمی خود را با پا نهادن به کلاس اول برداشته تا لذت کسب علم و دانش را تجربه کنند همزمان می شود.

امسال نیز همچون سال های گذشته شروع سال تحصیلی جدید با حضور زودتر دانش آموزان کلاس اولی و نوآموزان پیش دبستانی در مدارس سراسر کشور همراه بوده و در گیلان نیز همچون سایر نقاط کشور، سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ شکوفه ها و غنچه ها در برخی از مدارس آغاز شد.

در شهر رشت مرکز استان گیلان این مراسم به صورت نمادین برای ورود نوآموزان پیش دبستانی به مدارس این استان در مدرسه حضرت معصومه(س) این شهر با حضور مسئولان برگزار شد.

تجهیز ۲۲۰۰ کلاس درس برای حضور نوآموزان پیش دبستانی در گیلان

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در این مدارس با اشاره به ثبت نام از ۲۵ هزار نوآموز دختر و پسر در استان، اظهار کرد: مدارس استان گیلان ظرفیت حضور ۳۲ هزار نوآموز پیش دبستانی را دارند. برخی از نوآموزان در فضاهای غیررسمی آموزش می بینند.

نادر جهان آرای با تأکید برلزوم ایجاد فضای شاد و با نشاط برای حضور نوآموزان در مدارس، افزود: برای سال تحصیلی جدید برای حضور نوآموزان پیش دبستانی دو هزار و ۲۰۰ کلاس در گیلان تجهیز و آماده شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و تدریس به این تعداد نوآموزان برعهده دو هزار و ۲۰۰ مربی پیش دبستانی است، گفت: امسال در راستای آموزش سبک زندگی اسلامی و ایرانی کتابی با عنوان «مهارت های زندگی» با رویکرد حقوق شهروندی به نوآموزان پیش دبستانی تدریس می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به برخی ویژگی های این کتاب، تصریح کرد: معرفی فرهنگ های بومی و محلی هر استان، آشنایی با مفاهیم قرآنی و اسلامی و حقوق شهروندی از مهم ترین ویژگی های این کتاب است.

ورود ۲۱۷۱ دانش آموز پایه اول و نوآموز پیش دبستانی به مدارس صومعه سرا

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا نیز در مراسم جشن شکوفه ها و غنچه ها که در مدرسه حضرت رقیه(س) این شهر برگزار شد، اظهارکرد: برای سال تحصیلی جدید براساس آخرین آمار هزار و ۳۳۱ دانش آموز دختر و پسر در دوره پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل می شوند.

مهرداد فیض بخش با اشاره به اینکه اداره آموزش و پرورش صومعه سرا برنامه ریزی مناسبی برای سال تحصیلی جدید برای حرکت در مسیر پیشرفت و اعتلای فرهنگی و آموزشی شهرستان انجام داده است، گفت: در دوره پیش دبستانی نیز تاکنون ۸۴۰ دختر و پسر نوآموز ثبت نام شده اند که انتظار می رود آمارها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در شهرستان صومعه سرا ۸۰ مدرسه در مقطع ابتدایی وجود دارد، گفت: ۹ مدرسه نیز غیردولتی است.

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا همچنین به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رزمندگان جنگ تحمیلی برای دفاع از میهن و زنده نگهداشتن اسلام و انقلاب از مهم ترین سرمایه خود که همان جانشان بود گذشته و امروز ما نیز وظیفه داریم برای ادامه این مسیر جوانانی مومن، متخصص و انقلابی تربیت کنیم.

۵۹۸۹ دانش آموزان پایه اول ابتدایی وارد مدارس فومن شدند

مراسم زنگ شکوفه و غنچه ها در شهرستان فومن نیز با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانبه ترتیب در دبستان شهیده دقیقی و نوآوران برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش فومن در این مراسم با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۵ هزار و ۹۸۹ دانش آموز پایه اول ابتدایی در مدارس این شهرستان تحصیل می کنند، افزود: تلاش شده تا تمام امکانات لازم برای شروع یک سال تحصیل خوب و موفقیت آمیزی در سطح شهرستان فراهم شود.

شاهین کوچکی تأکید کرد: تلاش شده تا با کمک معلمان، مدیران و اولیای دانش آموزان محورهای مهم پیش بینی شده در سال تحصیلی جدید را اجرایی شود تا فرزندان‌مان در بستری مناسب درس بخوانند.

وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تقارن آن را با آغاز سال تحصیلی جدید اتفاقی مبارک دانست و گفت: دانش اموزان باید با فضای معنوی و ارزش های دفاع مقدس آشنا شوند.

فرماندار فومن نیز در ادامه این مراسم با اشاره به نقش زیر بنایی و بنیادین آموزش ابتدایی و پیش دبستانی، اظهار کرد: این دوران تحصیلی اهمیت خاصی در شکل گیری شخصیت کودکان در زندگی دارد.

محمود قاسم نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: اگر به دنبال چشم انداز مناسب برای کشور هستیم باید به دوره های پیش دبستانی و مقطع ابتدایی توجه ویٰژه ای شود.

ورود۲۸۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی و پیش دبستانی به مدارس انزلی

در شهرستان انزلی نیز مراسم نواخته شدن زنگ شکوفه ها و غنچه ها همزمان با سراسر کشور و استان گیلان با حضور بیش از۲ و هزار ۸۰۰ دانش آموز پیش دبستانی و پایه اولی برگزار شد.

لازم به ذکر است جشن غنچه های انزلی در دبستان غیردولتی دخترانه «بهشت آئین» و جشن شکوفه ها در دبستان امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.