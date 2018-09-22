لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در هیات عالی نظارت مجمع بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

رضایی در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، قیام اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را تراژدی بزرگ تاریخ بشریت برشمرد و تاکید کرد: ایثار بی‌نظیر امام حسین علیه السلام که همه هستی خود را در راه اعتلای اسلام و ارزش‌های الهی و انسانی به قربانگاه برد، برای همگان بویژه ما مسئولان حاوی پیام های مهمی از جمله توجه به مسئولیت ها در قبال دین مبین اسلام، نظام اسلامی و ارزش های دینی و مبارزه با ظلم و انحراف است.

در ادامه این نشست، انطباق لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در نشست هیات عالی نظارت مجمع که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز حضور داشتند پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، دیدگاه‌های نمایندگان دولت، مجلس و اعضای هیات عالی در رابطه با رعایت بندهای ۱۱ و ۱۷ و بند ۱ جزء "د" سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد، با برگزاری نشست های مشترک، مصوبه نهایی مجلس‌ شورای اسلامی اصلاح و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی ابلاغی، رفع شود.