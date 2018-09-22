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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

جودو قهرمانی جهان - باکو؛

بریمانلو از صعود به دیدار نهایی بازماند/تلاش برای کسب مدال برنز

بریمانلو از صعود به دیدار نهایی بازماند/تلاش برای کسب مدال برنز

نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم تیم ملی جودو ایران بعد از کسب ۵ پیروزی متوالی، در نیمه نهایی به کره جنوبی باخت و به دیدار رده بندی رفت تا برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز سوم از رقابتهای جودو قهرمانی جهان، محمد محمدی بریمانلو در مبارزه نیمه نهایی به مصاف «آن چان گریم» از کره جنوبی رفت و با قبول شکست برابر نفر هفتم رنکینگ جهانی از صعود به دیدار نهایی بازماند. نماینده ایران در ۱۷ ثانیه پایانی این مبارزه ضربه فنی شد.

این کره ای که دو برنز جهان و نقره بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد، پیش از این دوبار در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ بوداپست و بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا برابر بریمانلو صاحب پیروزی شده بود. 

این نماینده کشورمان برای رسیدن به نیمه نهایی، «کیم چول وانگ» از کره شمالی، «ایشن امانوف» از قرقیزستان، «تامی ماکیاس» از سوئد، «ایلیان پاتکوویچ» از مولداوی و «لاشا شاداتوشیلی» از گرجستان را شکست داده بود. 

وی برای کسب مدال برنز باید برابر «اودبایار بولدباتار» از مغولستان مبارزه کند. جودوکاری با رنکینگ چهار دنیا و مدال برنز دوره قبل جهان که در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۷ آسیا برابر بریمانلو به پیروزی دست پیدا کرده بود. 

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4408938

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