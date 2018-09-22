  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

امام جمعه عسلویه:

جنگ همچنان ادامه دارد/ لزوم تقویت اتحاد و همدلی

جنگ همچنان ادامه دارد/ لزوم تقویت اتحاد و همدلی

بوشهر - امام جمعه عسلویه گفت: جنگ روانی و جنگ اقتصادی دشمن ادامه دارد و برای فائق آمدن بر دشمن در این جنگ‌ها به وحدت و همدلی تمام و کمال نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد ظهر شنبه در مراسم آغاز برنامه‌های هفته دفاع مقدس در عسلویه با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: عوامل پیروزی در دفاع مقدس ایمان و تقوا و تبعیت از ولی امر بود.

وی افزود: توسل‌ها، اشک‌ها و سجده‌های رزمندگان در دل شب‌های عملیات باعث تقویت ایمان و تقوا و رمز پیروزی بود؛ رزمندگان با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح در دست داشتند و با دشمن بعثی نبرد می‌کردند.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: ما امروز هم در جنگ با دشمن هستیم؛ جنگ ربودن باورهای دینی، جنگ روانی و جنگ اقتصادی دشمن ادامه دارد و برای فائق آمدن بر دشمن در این جنگ‌ها به وحدت و همدلی تمام و کمال زیر چتر ولی امر نیاز داریم.

هاشمی نژاد آمادگی نیروهای مسلح را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: آمادگی رزمی نیروهای مسلح و درصحنه بودن و در میدان حضور داشتن مردم، نیاز امروز جامعه اسلامی برای مقابله با جنگ تمام عیار دشمن است.

وی از حضور آحاد مردم مسئولان و همه یگان های نمونه نیروهای مسلح اعم از منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه ناحیه مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وامدادی شرکت کننده دراین رژه تقدیر وتشکر کرد.

کد مطلب 4408948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها