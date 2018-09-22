جنگ همچنان ادامه دارد/ لزوم تقویت اتحاد و همدلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد ظهر شنبه در مراسم آغاز برنامه‌های هفته دفاع مقدس در عسلویه با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: عوامل پیروزی در دفاع مقدس ایمان و تقوا و تبعیت از ولی امر بود.

وی افزود: توسل‌ها، اشک‌ها و سجده‌های رزمندگان در دل شب‌های عملیات باعث تقویت ایمان و تقوا و رمز پیروزی بود؛ رزمندگان با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح در دست داشتند و با دشمن بعثی نبرد می‌کردند.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: ما امروز هم در جنگ با دشمن هستیم؛ جنگ ربودن باورهای دینی، جنگ روانی و جنگ اقتصادی دشمن ادامه دارد و برای فائق آمدن بر دشمن در این جنگ‌ها به وحدت و همدلی تمام و کمال زیر چتر ولی امر نیاز داریم.

هاشمی نژاد آمادگی نیروهای مسلح را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: آمادگی رزمی نیروهای مسلح و درصحنه بودن و در میدان حضور داشتن مردم، نیاز امروز جامعه اسلامی برای مقابله با جنگ تمام عیار دشمن است.

وی از حضور آحاد مردم مسئولان و همه یگان های نمونه نیروهای مسلح اعم از منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه ناحیه مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وامدادی شرکت کننده دراین رژه تقدیر وتشکر کرد.