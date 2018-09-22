وزیرعلوم به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، قدرت، صلابت و شکوه امروز ایران اسلامی در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌های علم و فناوری را مرهون مجاهدت‌ها و جانفشانی های فرزندان پاک این سرزمین از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون و رهبری‌های هوشمندانه و خردمندانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانست.

متن کامل پیام وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بدین شرح است:

دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ملت بزرگ ایران است که خاطرات دلاوری‌های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار خواهد ماند و زیباترین فصل این تاریخ پرغرور، خالقان این حماسه عظیم‌اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدّسی شدند که پاداش آن، جاودانگی، بالندگی و در نوردیدن قله‌های بلند علم و فناوری در عرصه های جهانی است.

دفاع مقدس این حقیقت را آشکار ساخت که ملت رشید و بزرگوار ایران در قبال دشمنان خود تحت هر شرایطی با تمام وجود از وجب به وجب خاک خود و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران حراست می کنند و در این راه از بذل جان و مال خود هیچ دریغ ندارند.

قدرت، صلابت و شکوه امروز ایران اسلامی در عرصه های گوناگون به ویژه در زمینه های علم و فناوری مرهون این مجاهدت‌ها و جانفشانی های فرزندان پاک این سرزمین از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون و رهبری های هوشمندانه و خردمندانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است که به لطف و یاری خداوند در آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.

اینجانب به همه رزمندگان سرافراز میهن اسلامی ادای دین می کنم و به روان پاک همه شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدای دانشگاهی درود می فرستم و از خداوند متعال شفای عاجل جانبازان گرانقدر سال‌های دفاع مقدس را خواستارم و برای خانواده‌های محترم و ایثارگر این عزیزان صبر و اجر آرزومندم.