حذف دفترچه درمان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی سمنان ۱۰۰درصدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی اکرم ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ۱۰۰درصدی شدن حذف دفترچه درمان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: خوشبختانه استقبال پزشکان طرف قرارداد در ثبت‌نام بیش از ٥٠ درصدی این طرح خوب بود و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرایی شدن این طرح ارزشمند در تمامی مراکز طرف قرارداد باشیم.

وی افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری که دستورالعمل اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد به استان سمنان ابلاغ شد، طی جلسات متعدد درون‌سازمانی با کارشناسان ذی‌ربط حوزه اسناد پزشکی و برون‌سازمانی با نظام پزشکی استان عملیاتی شدن این طرح در دستور کار قرار گرفت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان ضمن بیان اینکه با توجه به مدت کوتاه آغاز شدن طرح نسخه الکترونیک در کشور، قاعدتاً مشکلات فنی و زیرساختی برای فراگیر شدن آن وجود خواهد داشت، بیان کرد: امیدواریم با همکاری نزدیک و تعاملات بسیار خوب‌صورت گرفته مابین سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای متولی امر درمان مانند سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اقدامات مؤثر در راستای رفع نقایص اجرایی طرح انجام شود.

اکرم در ادامه تصریح کرد: با اجرای طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه درمانی در مراجعه به مراکز طرف قرارداد، بستری مناسب برای ایجاد پرونده الکترونیکی درمان برای بیمه‌شدگان سازمان ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در طرح حذف دفترچه‌های تأمین اجتماعی بیمار با مراجعه به پزشک در مراکز این سازمان بدون ارائه دفترچه و تنها با کد ملی نسخه الکترونیک دریافت کرده و قادر به تهیه داروی خود از داروخانه‌ها خواهد بود که این اقدام در کاهش خطاهای انسانی نسخه خوانی مؤثر است.