راه ملت ایران هرگز از مسیر مبارزه با استکبار جدا نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محسن آذر افروز پیش از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اصفهان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس امسال با تاسوعا و عاشورای حسینی مقارن شده است، ملت ایران به پیروی از شعار «هیهات من الذله» امام حسین در روز عاشورا به مسیر روشن دفاع ارزش های انقلابی و اسلامی ادامه می دهد و راه ما از پیام نهضت عاشورا در مبارزه با استکبار و ظلم جدا نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با دست های خالی اما با توسل به نیروی ایمان و مجاهدت فرزندان پاک خود در برابر دشمنان ایستادگی کردند، ابراز داشت: پس از دوران جنگ تحمیلی نیز ایران اسلامی با توسل به دستاوردهای دفاع مقدس، در زمینه های مختلف نظامی، علمی و عمرانی پیشرفت قابل توجهی داشته است به نوعی که با ساخت پیشرفته ترین تجهیزات نظامی مانند تانک، موشک و غیره شعار ما «می توانیم» را محقق ساختیم.

دشمنان درصدد جلوگیری از پیشرفت های ایران اسلامی هستند

ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دشمنان در صدد این هستند که جلوی پیشرفت های ایران اسلامی را سد کنند، بیان داشت: با توکل به خداوند متعال و ارتقای روحیه همبستگی و همیاری و اتحاد همه مسئولان و مردم باید در راستای خودکفایی و رفع مشکلات کشور گام برداریم.

نیروهای مسلح ایران اجازه تعدی به دشمنان را نمی دهد

وی با اشاره به اینکه ملت ایران هیچ گاه در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نمی شود، گفت: این ملت روحیه عاشورایی دارد و با تاسی به سید و سالار شهیدان هرگز به دشمنان اجازه نمی دهد خواسته های باطل خود را بر آنها تحمیل کنند و نیروهای مسلح ایران نیز با تاسی به راه سیدالشهدا، تحت فرمان فرمانده کل قوا و با یاد شهیدان گلگون کفن ایران جازه هیچ نوع تعدی به مرزهای کشور را به دشمنان نخواهند داد.