هشت سال دفاع مقدس تمام معادلات سیاسی و نظامی دنیا را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم علی حاجیلو پیش از ظهر شنبه در جمع نیروهای مسلح آذربایجان غربی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با رهبری داهیانه امام خمینی (ره) برگرفته از مکتب اسلام و عاشورای حسینی تمام معادلات سیاسی و نظامی دنیا را برهم زد افزود: جنگ تحمیلی در ایران محاسبات جنگ‌ها را تغییر داد و قاعده و قانون جدیدی را به جهان ارائه کرد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس خودباوری، بالندگی و پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و مقاومت، ایثار، شهادت، امنیت و توسعه پایدار را به مردم کشور ارزانی داشت باید این آرمانهای والا به نسل های جدید منتقل شود.

امیر حاجیلو همزمانی بزرگداشت هفته دولت با ماه محرم را فرصت ارزشمندی برای انتقال ارزشهای هشت سال دفاع مقدس با توجه به بازگشایی مدارس به نسل جوان جامعه دانست و اظهارداشت: دفاع مقدس فرصت خود باوری را به ایران اسلامی هدیه داد و هر گونه ابتکار عمل را از دشمنان سلب کرد.

وی با تاکید بر اینکه دوران هشت سال دفاع مقدس یک فرصت فوق العاده برای احیای نهضت حسینی و نهادینه سازی دفاع علوی و مجاهدت عاشورایی بود، افزود: این ایام فرصت مغتنمی برای تجدید شناخت حماسه عظیم ملت و نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس است چراکه این دوران نشان داد ایمان بر هر چیز دیگری برتری دارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه آماده هر گونه مقابله با تهدیدات از سوی دشمنان انقلاب و نظام هستیم گفت: وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح تمام نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کرده است.