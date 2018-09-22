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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

وابسته بازرگانی سفارت افغانستان در تهران:

ممنوعیت واردات کالای ایرانی به افغانستان شایعه است

ممنوعیت واردات کالای ایرانی به افغانستان شایعه است

وابسته بازرگانی سفارت افغانستان در تهران، ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی توسط دولت افغانستان را شایعه و بی اساس خواند و گفت: بازار افغانستان با افتخار پذیرای کالای ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، جابر انصار، وابسته بازرگانی سفارت افغانستان در تهران، با اشاره به بی اساس بودن شایعه‌ها مبنی بر بسته شدن مرزهای افغانستان به روی کالاهای ایرانی اظهار داشت: سرپرست وزارت مالیه افغانستان پس از انتصاب، اقدام به تغییرات، اصلاحات و مبارزه با مفاسد اداری به ویژه در گمرکات افغانستان نموده که یکی از این تغییرات تنظیم امور اداری در مرز ابونصر فراهی است.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت موقتی ایجاد شده برای ورود کالاهای تمام کشورها به افغانستان اعمال می‌شود، گفت: کالاهایی که  ورودشان از مرز ابونصر فراهی با محدودیت مواجه است از مرزهای میلک و دوغارون می‌توانند به کشور افغانستان وارد شوند.

گفتنی است، جلسات مستمر میان مهدی جوانمرد قصاب، رئیس میز کشوری افغانستان در سازمان توسعه تجارت ایران و وابسته بازرگانی سفارت افغانستان در تهران برگزار می‌شود که طی آن موضوعات و مشکلات تجاری دو کشور و راهکارهای توسعه روابط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4409002

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