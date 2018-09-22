دفاع مقدس در آذربایجان غربی تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی ظهر شنبه در جمع نیروهای مسلح آذربایجان غربی در ارومیه اظهارداشت: این استان در راس هجمه های فرهنگی و حتی نظامی دشمنان قرار دارد و با انواع تهدیدات دست و پنجه نرم کرده و هر سال شهدای زیادی تقدیم انقلاب و نظام می کند.

وی با بیان اینکه رزمندگان کشور در طول هشت سال دفاع مقدس با خون خود درخت نظام را آبیاری کرده و حتی اجازه تصاحب یک وجب خاک کشور را به دشمن ندادند ادامه داد: این مسیر و آرمانهای والای نظام باید به نسل های آینده منتقل شود.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی با تلاش مردم همیشه در صحنه و ایثارگری نیروهای مسلح یک وجب از خاک کشور به دشمنان داده نشد اضافه کرد: رژیم بعث به پشتوانه قدرت‌های استکباری در دوران جنگ تلاش کرد با بهره‌گیری از تمام امکانات خود رزمندگان انقلاب اسلامی را شکست دهد اما نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران را تصاحب کند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه آموزه های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بر گرفته از قیام عاشورای حسینی است گفت: دفاع مقدس فرصت خودباوری، عزت، اقتدار، امنیت، کرامت و بالندگی را برای ایران اسلامی به مردم هدیه داده است که باید قدرشناس آنها باشیم.

نیروهای مسلح در نخستین روز از هفته دفاع مقدس با برگزاری رژه در ارومیه و شهرستانهای سلماس، خوی، نقده، پسوه، مهاباد و پیرانشهر توان دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه توانمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح در پارک ائل لر باغی ارومیه گشایش و گوشه ای از اقتدار نیروهای مسلح به نمایش گذاشته می شود.