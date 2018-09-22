خشکسالی در کرمان باید مدیریت شود/ لزوم حمایت از کشاورزان

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: از کشاورزان می خواهیم با توجه به خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سال گذشته و احتمال تکرار این شرایط در سال جاری زمینهای کشاورزی را بیمه کنند.
وی تصریح کرد: نشستهای متعددی در خصوص بررسی مشکلات کشاورزان برگزار شده است و باید برای رفع مشکلات موجود بکوشیم چون اکثر مردم کرمان کشاورز هستند و باید این فرصتهای شغلی را حفظ کنیم.
پور ابراهیمی بیان کرد: کرمان شاهد برداشت منفی ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب است که به دلیل افت ۶۰ درصدی بارندگی در استان کرمان این میران برداشت آب از سفره های آب زیر زمینی جبران نمی شود.
وی گفت: آبهای موجود باید با دقت بالا مدیریت شود و میزان آبی که در بخش کشاورزی هدر می رود باید به گونه ای با روش های علمی جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات متعدد در بخش کشاورزی بیان کرد: اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از مصرفآب برای تولید محصولاتی که توجیه کشاورزی ندارند از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود.
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