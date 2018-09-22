نماز وحدت در حسینیه ثارالله آبادان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبادان در این آئین با تاکید بر اینکه دشمنان سرافرازی ملت را بر نمی تابند، گفت: هفته دفاع مقدس آئینه تمام عیاری برای همه مدیران و مردم ما است، در آن ایام عوامل متعددی سبب شده تا از یک جنگ نابرابر و جنگی که به تمام معنا بر مردم تحمیل شد، آغاز شود، دشمنان با به راه انداختن این جنگ در صدد بودند تا بر پیکر انقلاب تازه ای که نویدهای خوبی را به مردم داده بود، زخم وارد کنند و به تعبیری ریشه های انقلاب را از بین ببرند.

وی افزود: اتحاد، شناخت و بصیرت مردم و آگاهی آنها از فرامین امام، ایثار و پایداری و اعتقاد مردم به امام و امام به مردم همراه با انجام کارهای جهادی و اعتقاد و باوری که نسبت به نیروهای درونی کشور وجود داشت در مجموع سبب شد تا ما از یک به تمام معنا نابرابر ۸ ساله سرافراز بیرون بیاییم و با شناخت منافذ دشمن راه ضربه زدن به نظام را بر روی آنها ببندیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی پور اظهار کرد: نباید تحت تاثیر شبهات و هجمه های رسانه ای دشمن قرار بگیریم، باید انسجام و اتحاد میان مدیران زمینه خدمات رسانی به مردم شود و فرمول‌ها و راهکارهای عملیاتی گره گشایی برای مشکلات مردم داشته باشیم و آنها را اجرا کنیم، به طور قطع در این جبهه نیز موفق خواهیم بود.

امام جمعه آبادان ادامه داد: نمونه عینی آن این است که امروز و فردا بیش از ۱۹ میلیون دانش آموز و دانشجو (یک چهار جمعیت کشور) راهی مدارس و دانشگاه‌ها می شوند که اگر اینها لوازم التحریر، کیف و کفش و وسائل مورد نیازشان را از کارخانه های داخلی تامین کنند، تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی، اشتغال و حمایت از تولید کننده داخلی خواهد گذاشت اینها نمونه های عینی هستد که همه ما باید دست به دست هم داده و با فرهنگ سازی بتوانیم به هدفمان برسیم.