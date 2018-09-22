مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز در مناطق شمال غرب، غرب، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در استان های ساحلی خزر، بارش باران پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: شدت بارش در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، شرق کرمانشاه، غرب همدان، جنوب کردستان و شمال لرستان خواهد بود.

وی ادامه داد: فردا یکشنبه در استان های ساحلی خزر، بارش باران و در برخی نقاط اردبیل، شمال آذربایجان غربی و شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود و از ظهر دوشنبه شاهد کاهش نسبی دما در استان های نوار شمالی در سواحل شمالی، برخی نقاط شمال غرب، استان های واقع در دامنه های جنوب البرز مرکزی، شمال همدان، شمال استان مرکزی و برخی نقاط استان کردستان و از اواخر وقت در برخی نقاط خراسان رضوی و یزد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز همچنین در جنوب کشور در برخی نقاط فارس، غرب کرمان، شمال هرمزگان و فردا در شرق فارس برخی نقاط چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد رشد ابر، وزش باد شدید موقت، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود که شدت بارش ها امروز در جنوب و شرق فارس و غرب کرمان خواهد بود.

هوای تهران امروز صاف در بعد ازظهر افزایش ابر، اوایل شب، رگبار و رعد و برق و احتمال وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۲۹ و ۲۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است.