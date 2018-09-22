سازمان بنادر به دنبال ایجاد ظرفیت های جدید حمل و نقل کانتینری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مورد ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی این سازمان، افزود: اقدامات مناسبی به منظور ایجاد تعامل بین شهرهای بندری و بنادر تجاری صورت و انعقاد قرارداد در این رابطه در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد تعامل حداکثری ۱۵ بندر و ۱۲ شهر بندری باشیم.

وی تصریح کرد: از جمله اقدامات دیگری که در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد افزایش سهم حمل و نقل دریایی، اعمال هرچه بیشتر حاکمیت دریایی، ارتقای ایمنی دریانوردی و توجه به محیط زیست دریایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های سواحل مکران، اظهار داشت: از بندر جاسک به عنوان ظرفیت جدید بنادر در سواحل مکران استفاده خواهد شد و مطالعات در این رابطه در حال انجام است. بنابراین یکی از بنادر بزرگ کشور در سواحل مکران جانمایی می شود تا از ظرفیت های بندری به نحو مطلوب استفاده کنیم و در این رابطه باید دسترسی پسکرانه ای مناسبی برای جاسک در بخش جاده و ریل ایجاد شود.

وی در مورد افزایش سهم ریل در بنادر کشور گفت: در این حوزه اقدامات برجسته در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته است و تعامل بسیار مطلوبی با راه آهن وجود دارد و همچنین در زمینه توسعه زیرساخت های ریلی در بنادر کشور قراردادی با مشاوران مطرح بین المللی منعقد شده است و مرحله دوم طرح جامع بنادر بازرگانی نیز مد نظر قرار گرفته است که سهم قابل توجهی در توسعه زیرساخت های ریلی بنادر خواهد داشت.