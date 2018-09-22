۲۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در قم معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، حسن ایزانلو گفت: کارشناسان مرکز بهداشت استان قم همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) در راستای نظارت و بازرسی از اماکن عمومی اقدام کردند.

وی بیان داشت: در این مدت ۳۱۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام و ۸۷ مورد نیز کلر سنجی صورت گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۲۵ هزار لیتر آب مخازن کلرسنجی انجام شد و ۱۷۰ مورد نیز سنجش تجهیزات و پرتابل توسط کارشناسان صورت گرفت.

ایزانلو با اشاره به مواد غذایی غیر قابل مصرف عنوان داشت: ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیر قابل مصرف، توقیف و معدوم شد و ۲۲ مورد نیز نمونه برداری آب انجام شد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۰ اکیپ نظارتی فعال بود گفت: در این مدت، ۶ مورد اماکن غیربهداشتی غیرفعال و ۱۲ مورد نیز یدسنجی از نمک انجام شد و با توجه به حضور مسافران، بازدید از مجموعه بین راهی و ارائه تذکرات و راهنمایی های بهداشتی انجام شد.