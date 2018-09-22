مشکلات تولیدکنندگان استان قزوین را به مرکز منعکس می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین روز شنبه در استانداری تشکیل شد.

در این جلسه که استاندار، معاون اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان که مشکل ساز شده است گفتگو شد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در این جلسه اظهارداشت: باید بپذیریم که تولیدکنندگان در شرایط کنونی با مشکلاتزیادی دست و پنجه نرم می کنند و اگر نتوانیم موانع رات از مسیر کار آنها برداریم باید هزینه های زیادی را پرداخت کنیم.

وی افزود:هرچند بسیاری از مشکلات به صورنت کلان است و باید از سوی مسئولان ارشد کشور تصمیم گیری شود اما در این جلسات هم می توانیم دیدگاه صادرکنندگان و تولیدکنندگان را جمع اوری کرده و آن را به صورت پیشنهاد به وزیر صنعت، رئیس گمرک و یا معاون اول رئیس جمهور منعکس کنیم تا چاره کنند.

استاندار قزوین از تولیدکنندگان خواست مشکلات اخیر خود را به صورت مکتوب به معاون اقتصادی و اتاق بازرگانی منعکس کنند تا در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه تولیدکنندگان استان مشکلات خود را در خصوص پیمان سپاری ارزی مطرح کردند و خواستار رفع موانع تولید شدند.