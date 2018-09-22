تجربیات دفاع مقدس امروز دشمن را زبون کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله سیفی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان رفسنجان به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: روزی در وسط کشور ما ناامنی بود ماجراهای زیادی در کشور رخ داد و در همین ۱۰۰ کیلومتری استان کرمان ناامنی زیادی موج می‌زد اما شهدا کاری کردند که امروز دشمن در آن‌طرف مرزها مورد هدف قرار می‌گیرد، ما همه مدیون خون شهدا هستیم.

وی افزود: سال ۵۹ در چنین روزی دشمن مزدور عراق از زمین و هوا حمله خود را به کشورمان آغاز کرد که حتی فرودگاه مهرآباد تهران را هم بمباران کرد نه ارتش و نه سپاه و بسیج آماده‌ای نداشتیم اما بعد از سازماندهی ارتش، سپاه و بسیج دشمن به عقب رانده شد.

فرمانده توپخانه ۶۵ صاعقه رفسنجان عنوان کرد: این امنیتی که امروز داریم به این سادگی به دست نیامده است، آتش دشمن، فشار تشنگی و ... بود اما رزمندگان ما به هیچ عنوان عقب‌نشینی نکردند و ما با افتخار امروز خود را مدیون خون شهدا می‌دانیم.

سیفی تصریح کرد: تجربیات جنگ هشت ساله امروز در جنوب‌شرق دشمن را زبون کرده است سپاه پاسداران نه تنها بحث امنیت پایدار در منطقه دارد بلکه بحث مردم‌یاری برای مردم بلوچ چه اهل سنت و چه شیعه به نحو احسن خدمات کرده است.