کنسولگری موقت عراق در بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان حج و زیارت خراسان جنوبی، ابوالفضل نوفرستی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به رایزنی های انجام شده و در آستانه شروع ثبت نام از زائرین اربعین حسینی (ع)، دفتر موقت کنسولگری عراق در بیرجند مستقر خواهد شد تا شروع ویزای زائرین با سرعت بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: درخواست زائرین و کارگزاران زیارتی این استان مورد موافقت سفارت کشور عراق در ایران قرار گرفت و مقرر شد در چند روز آینده، کنسولگری موقت عراق در بیرجند مستقر و نسبت به صدور ویزا برای زائرین اربعین اقدام نماید.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال جاری صدور ویزای اربعین صرفاً منوط به ثبت نام در سامانه سماح شده و زائرین عزیز می توانند با مراجعه به دفاتر و شرکتهای زیارتی استان در این سامانه ثبت نام و ضمن دریافت سریع روادید، از سایر مزایای آن مانند دریافت ارز ویزا به نرخ بازار ثانویه و همچنین بیمه و خدمات پزشکی هلال احمر استفاده کنند.

نوفرستی ضمن تشکر از استاندار خراسان جنوبی و همکاران ایشان گفت: با پیگیری های صورت گرفته، همزمان با مرز چذابه، مرز مهران نیز به عنوان مرز خروجی زائرین اربعین استان خراسان جنوبی مشخص شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تحقق دو درخواست عمده زائرین یعنی تغییر مرز استان به مهران و همچنینراه اندازی دفتر کنسولگری عراق در بیرجند، شاهد استقبال زائرین از سامانه سماح خواهیم بود که مزایای زیادی برای زائرین دارد که می توان به دریافت ارز جهت ویزا از بازار ثانویه و همچنین خدمات بیمه ای و پزشکی اشاره کرد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین زائرین باید دقت داشته باشند در صورت عدم اخذ ویزا از سامانه سماح، این خدمات در عراق به صورت آزاد بوده و بسیار گران است و براساس تجربیات سالهای قبل، زائرینی که بدون ثبت نام در سامانه سماح به عراق اعزام شده بودند دچار مشکلات فراوانی از جمله نداشتن بیمه یا عدم حضور نماینده بیمه در عراق جهت پرداخت هزینه ها شده اند.