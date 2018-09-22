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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

زنان خانه دار با چه شرایطی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند؟

زنان خانه دار با چه شرایطی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند؟

سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص شرایط بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه داری که کمتر از ۵۰ سال تمام سن دارند، می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

منصور آتشی افزود: زنان خانه داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کند.

وی با بیان اینکه نرخ حق بیمه و حمایت های بیمه ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود، اظهار داشت:نرخ حق بیمه ۱۴ درصد (١٢ درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠درصد (١٨ درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

کد مطلب 4409060
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • اوستوراقیان IR ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
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      معمولا افرادی که مشمول این طرح هستند از طبقه ضعیف بوده و توان پرداخت این مبلغ را هم ندارند . باید فکر بهتری نمود تا قشر ضعیف آسیب نبیند

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