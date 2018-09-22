به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور در مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان رفسنجان به مناسبت هفته دفاع مقدس با تسلیت ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت امام سجاد(ع) اظهار داشت: دشمن تصور می کرد ظرف ۳ روز استان خوزستان را تصرف کند اما فقط در سمت مسجد جامع خرمشهر ۳۵ روز تصرف آن برای دشمن طول کشید.

وی افزود: مبارزه ما الهام گرفته از مبارزات امام حسین(ع) است و به فرموده امام راحل(ره) ما هرچه داریم از محرم و صفر داریم و این نهضت برگرفته از نهضت عاشورای امام حسین(ع) است.

وی بیان کرد: بعد از ۳۵ سال از شهادت امام حسین(ع) امام سجاد(ع) به شهادت رسیدند، امام سجاد(ع) دائما در حال مبارزه بود و با انواع سلاح‌ها با دشمن مبارزه کرد و اسلام و شیعه را بازسازی کرد.

امام جمعه رفسنجان عنوان کرد: بازسازی تشیع بعد از آن همه رعب و وحشت که در عمر ننگین معاویه و فرزندش یزید در مردم ایجاد شده بود امام سجاد(ع) انجام داد و پیام خون‌بار قیام پدر بزگوارش را رساند و نهضت حسینی را تثبیت کرد.

رمضانی پور تصریح کرد: ما هم برای تثبیت نظام و انقلاب اسلامی در طی این ۴۰ سال از هیچ مبارزه و اقدامی که به نفع انقلاب و دفاع از حریم ولایت و امامت بوده دریغ نکردیم و ملت ما در تمام صحنه‌ها حاضر شدند.

امام جمعه رفسنجان خاطرنشان کرد: دشمن سکوت نکرده و از پای ننشسته اتاق فکر دشمن در واشنگتن در قلب آمریکا و چه در اروپا مثل انگلیس، فرانسه و آلمان و...است و دایم به فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند.

رمضانی پور تأکید کرد: دشمن اگر وعده براندازی نظام جمهوری اسلامی را برای ۱۰۰ سال دیگر هم بدهند نمی‌توانند به این هدف خود برسند، هزاران میلیارد دلار هزینه کردند در منطقه دستاوردی نداشتند و جز پشیمانی برای دشمنان مستکبر خصوصاً آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل پیش نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه قرآن ۶ دستور برای ما بیان می‌کند که از آیه ۷۱ سوره نساء برگرفته است، افزود: قرآن می فرماید مراقبت از دشمن به صورت دایمی باید باشد که مبادا غافل‌گیر شویم و از ناحیه آنها خطری متوجه کشور شود.

وی ادامه داد: دستور اول ثبات قدم در برابر دشمن است، در جنگ اقتصادی باید ثبات قدم را داشته باشیم، دستور دوم زیاد به یاد خدا بودن، ذستور سوم که بسیار مهم است اطاعت از دستور پیشوا و رهبری، رهبر ما در اوج اقتدار در میان همه عالم قرار دارد، دستور چهارم پرهیز از اختلاف، نزاع و پراکندگی است، دستور پنجم دستور به استقامت در برابر دشمن است، دستور ششم پرهیز از کارهای ابلهانه و اعمال غرورآمیز بی محتوا و پرهیز از ریاکاری ها است.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب از سال ۸۹ بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و اگر مسئولان سه قوا در این راستا به فرامین و هدایت‌های رهبر حکیم انقلاب عمل کرده بودند و اقتصاد کشور را یک اقتصاد مقاوم درست کرده بودند امسال از ناحیه دشمنان ضربه نمی‌خوردیم و در برابر مسائل اقتصادی این همه ضعف و سستی را مشاهده نمی‌کردیم و رنج و محنت برای ملت انقلابی را فراهم نمی کردیم.

رمضانی‌پور تأکید کرد: القای یأس و ناامیدی در جامعه ناپسند و مذموم است، همچنان که رهبرمان امیدوار هستند همه مسئولان هم باید به آینده نظام و اسلام و مکتب تشیع همیشه امیدوار باشیم اما باید آن چنان که هست حق سخن را ادا کنیم.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه امروز نمی خواهیم به دنبال مقصر باشیم، خاطرنشان کرد: مسئولان در این چند سال کوتاهی و تعلل کردند و در این چند سال باید زیرساختهای اقتصادی را فراهم می کردند اما گاهی خاطرجمع بودیم، عمری از نظام و انقلاب را صرف گفتگو و مذاکره با دشمنان کردیم که هیچ دستاورد و نتیجه ای برای کشور نداشت.

رمضانی پور عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره می فرمودند من به مذاکرات خوش بین نیستم اما مسئولان اگر بخواهند مذاکره کنند، مذاکره کنند اما باید خط قرمزها را رعایت کنند اگر چه خط قرمزها رعایت نشد و به دشمن وا داده شد اما باز دشمن از پشت به مسئولان مذاکره کننده ما خنجر زد و امروز مسئولان دیپلماسی اذعان دارند که به قول های بیجا و بی مورد دشمنان اعتماد کردند که امروز نتیجه آن را می بینیم.