به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شاپور پولادی شفاف‌ سازی رویه‌ها و سیستم گردش اطلاعات را یکی از مهمترین اهداف این شرکت برشمرد و گفت:‌ ایجاد و توسعه سامانه‌های الکترونیکی و پورتال شرکت در بخش‌ها و معاونت‌های مختلف موجب حذف مراجعه حضوری پیمانکاران و مشاوران شده است به طوری که از طریق سیستم اتوماسیون اداری مکاتبات در هر سطح از شرکت انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادامه داد: این دسترسی در کلیه سطوح و معاونت‌های شرکت ایجاد شده که علاوه بر صرفه‌جویی در وقت موجب کاهش هزینه‌های جاری پیمانکاران و مشاوران نیز می‌شود.

وی شرکت ساخت را مجری سامانه ارزیابی تملک در کل وزارت راه و شهرسازی معرفی و عنوان کرد: در بخش نرم‌افزار نیز با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک با ایجاد سامانه‌های مختلف حقوقی، پرسنلی، مالی، حقوق و دستمزد، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و کنترل پروژه گام‌های مهمی برداشته شده است.

پولادی تاکید کرد: پیاده سازی بانک اطلاعاتی متمرکز و جامع در شرکت و برقراری ارتباط بین سامانه‌های ایجاد شده نیز بخش دیگری از برنامه‌های این معاونت در سالجاری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تهیه، ارسال و بررسی صورت کارکرد پروژه ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این اقدام موجب حذف فرآیندهای اداری و تسهیل ارتباط میان شرکت و ارباب رجوع خواهد بود.