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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

شهردار تبریز:

هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تبریز نداریم

هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تبریز نداریم

تبریز- شهردار تبریز گفت: هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تبریز نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر ظهر امروز شنبه در دیدار با نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در تبریز اظهار داشت: با اینکه مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد ولی ما در شهرداری تبریز تا امروز هیچ مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان نداشته ایم و پروژه های عمرانی را نیز همزمان پیش می بریم.

وی به اجرای پروژه های مختلف عمرانی و فرهنگی در شهر تبریز اشاره کرد و گفت: این طرح ها و پروژه ها همزمان درحال انجام هستند.

شهردار تبریز همچنین به وحدت مسئولان استانی اشاره کرد و گفت: تعامل و همدلی خاصی در استان بین مسئولان مختلف نهادها و ادارات وجود دارد، خوشبختانه همه مسئولان شهری نیز با وحدت و بدون خدشه و با محوریت نماینده ولی فقیه در استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

شهین باهر با بیان اینکه باید قدردان وجود امام جمعه محبوب تبریز باشیم، گفت: ایشان وحدت و همدلی خوبی بین مسئولان ایجاد کرده است.

وی سپس به مشکلات اقتصادی برخی از شهرداری های کشور نیز اشاره کرد و گفت: در برخی از شهرداری ها میانگین پرداخت حقوق به دو و نیم ماه رسیده  و سقف عدم پرداخت حقوق ها نیز در برخی شهرها به ۹ ماه رسیده است ولی ما در تبریز این مشکل را نداریم.

وی به ضرورت توجه به گردشگری شهری نیز تاکید کرد و افزود: با رونق گردشگری می توان درآمدهای خوبی از مسافران داخلی و خارجی کسب کرد.

کد مطلب 4409069

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