محمد الحلبوسی؛ جوانی ۳۶ساله، رئیس جدید مجلس عراق و همسو با مقاومت

مجله مهر: سرعت تحولات در سپهر سیاست عراق بیش از پیش شده و با انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان، نفوذ آمریکا در این کشور مهم همسایه ایران کاسته شده است.

حمد ریکان الحلبوسی سیاستمدار جوان و ۳۶ ساله عراقی که در کارنامه خود استانداری الانبار و معاونت رئیس پارلمان عراق را دارد، عضو فراکسیون الحل به رهبری جمال الکربولی است. بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران از رویکردهای او منتشر کرده «تمایل الحلبوسی برای برقراری ارتباط عمیق‌تر با جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی او با علی لاریجانی همتای ایرانی اش بیشتر نمایان شد.»

رئیس جدید مجلس عراق در اولین اظهار نظر رسمی خود اعلام کرد که «نمایندگان مجلس این کشور مخالف هرگونه اعمال فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران هستند و این تحریم‌ها را ناعادلانه دانسته و در کنار ایرانیان باقی خواهدماند.

البته این اولین بار نیست که ریاست جدید مجلس عراق مخالفت خود را با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نشان می دهد، بلکه او در گذشته هم سیاست‌های مداخله جویانه واشنگتن را مورد نقد قرار داده بود، به طوری که در زمان تصدی استانداری الانبار با صدور دستوری خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یابی با حضور فرمانده پلیس و مدیر امنیت ملی و معاون امنیتی استاندار این منطقه جهت تحقیق درباره حمله بالگرد آمریکایی به منطقه البغدادی شد، حمله ای که در جریان آن برخی خودروهای شخصی و امنیتی هدف حمله قرار گرفته بودند.»

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: «شکست خالد العبیدی نامزد تحت حمایت آمریکایی‌ها در انتخابات پارلمان و کاهش مقبولیت العبادی در میان احزاب عراقی، کاخ سفید را درباره کاهش حضور و نفوذ خود، در مقابل حمایت های بغداد از ایران آنها را نگران کرده و شکست مقامات تحت حمایت ایالات متحده در رقابت‌های سیاسی عراق بر سر ۲ پست کلیدی و مهم در دولت این کشور هم نشانگر آن است که آمریکا در جاه‌طلبی‌ها و تلاش برای تثبیت نفوذش در عراق پس از جنگ، متحمل دو ضربه شدید شده است، ولی به طور حتم واشنگتن به راحتی حضور و نفوذ در عراق را از دست نداده، در عین حال خود را برای توطئه‌های جدید آماده خواهند کرد، همچنین روند رو به جلو تشکیل دولت در این کشور در کنار ایجاد وحدت و ائتلاف بین مردم و گروه‌های سیاسی عراق، می تواند مانع جدی در مقابل سیاست های آمریکا در قبال بغداد باشد.»