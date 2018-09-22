جنگ اقتصادی و روانی دشمن بر امت اسلامی بی اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهران طهماسبی پیش از ظهر شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی دلیجان اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور باید همه مردم و مسئولان حوزه های مختلف با یکدیگر متحد و منسجم عمل کنند و همه پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در دستور کار قرار دهیم.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: دشمن باید بداند که امت اسلامی ایران رهروان راه سیدالشهدا(ع) و ابوالفضل العباس(ع) هستند و اینگونه نیست که بتوانند با جنگ روانی و فضاسازی روحیه ملت را تضعیف کنند.

طهماسبی بیان کرد: طی سال های پس از انقلاب اسلامی، ملت ایران همواره در مقابله با توطئه های دشمن از جمله جنگ تحمیلی و سایر اقدامات بدخواهان، پیروز و سرافراز بوده و امروز نیز که دشمن جنگ اقتصادی را تدارک دیده، قطعا با مقاومت و اتحاد توطئه ها را خنثی خواهیم کرد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین کشور خاطرنشان ساخت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با وجود مشکلات مختلفی که کشور با آن روبرو بود، توانستند با ایثارگری و استقامت مقابل دشمن بایستند و این در حالی بود که دشمن بعثی از حمایت ابرقدرت های جهان برخوردار بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز بدخواهان دست از دشمنی با نظام اسلامی برنداشته و همواره به فکر توطئه و آسیب زدن هستند، اما باز هم راه به جایی نخواهند برد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: نظام اسلامی همواره حق جویی و حمایت از مظلومان در برابر مستکبران را دنبال می کند و به همین سبب امید مظلومان به نظام اسلامی است.